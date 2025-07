I piatti a base di patate nella tradizione napoletana: sapori semplici e irresistibili

Napoli, città dal patrimonio gastronomico ineguagliabile, ha sempre fatto della semplicità il suo punto di forza in cucina. Tra gli ingredienti più versatili e amati troviamo le patate, protagoniste di numerose ricette tradizionali che esaltano il gusto autentico della cucina partenopea.

Gattò di patate, il re delle tavole napoletane

Uno dei piatti più iconici a base di patate è il “gattò di patate” (dal francese “gâteau”, torta). Introdotto nel Settecento dai cuochi francesi alla corte borbonica, il gattò è una sorta di sformato preparato con patate lessate e schiacciate, mescolate con burro, uova, formaggi (provola o fior di latte) e salumi come prosciutto cotto o salame. Il tutto viene poi cotto al forno fino a ottenere una crosta dorata e croccante. Perfetto sia come piatto unico che come accompagnamento, il gattò rappresenta una vera coccola per il palato.

Pasta e patate: un primo piatto povero ma ricco di gusto

Un altro pilastro della cucina napoletana è la pasta e patate, un primo piatto umile ma incredibilmente saporito. Le patate vengono cotte insieme alla pasta, creando una consistenza cremosa e avvolgente, arricchita dalla presenza di provola affumicata che conferisce al piatto un gusto inconfondibile. La tradizione vuole che venga preparata con la pasta mista, un miscuglio di diversi formati che anticamente veniva realizzato per non sprecare gli avanzi. Questa ricetta, pur essendo nata come piatto di recupero, oggi è considerata una prelibatezza casalinga.

Le crocchè di patate, irresistibile street food

Nella vasta gamma di fritti tipici napoletani, le crocchè di patate occupano un posto d’onore. Queste deliziose frittelle sono realizzate con un impasto di patate schiacciate, uova, formaggio e prezzemolo, spesso arricchito con un cuore filante di provola o mozzarella. Dopo essere state impanate e fritte in olio bollente, le crocchè risultano croccanti fuori e morbide dentro, regalando un’esplosione di sapori. Immancabili nelle friggitorie di Napoli, vengono servite come antipasto o spuntino goloso, accompagnate da una sfiziosa frittura di zeppoline e arancini.

La pizza di patate, un’alternativa rustica e gustosa

Meno conosciuta ma altrettanto gustosa è la pizza di patate, una variante rustica della classica pizza napoletana. Si tratta di una sorta di focaccia a base di patate schiacciate, farina, formaggio e spezie, cotta al forno fino a doratura. Spesso arricchita con salumi o verdure, questa preparazione è perfetta per una cena informale o come alternativa al pane.

Le patate in padella, un contorno tradizionale

Infine, tra i piatti più semplici ma apprezzati, troviamo le patate in padella. Tagliate a spicchi o a cubetti, vengono saltate in padella con olio d’oliva, aglio e rosmarino fino a ottenere una consistenza dorata e croccante. Perfette per accompagnare secondi piatti di carne o pesce, sono un contorno veloce ma irresistibile.

Le patate, con la loro versatilità e semplicità, hanno saputo conquistare un posto di rilievo nella tradizione culinaria napoletana, dando vita a piatti che continuano a deliziare generazioni di buongustai.