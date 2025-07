Tragedia sul lavoro a Napoli: muoiono Ciro Pierro, Luigi Romano e Vincenzo Del Grosso. Il sindaco Manfredi: “È un giorno di dolore”

Una nuova tragedia sul lavoro scuote la città. Tre operai sono morti questa mattina nel quartiere Arenella, precipitati da un’altezza di circa venti metri dopo il ribaltamento di un cestello elevatore. Le vittime sono Ciro Pierro, 62 anni, di Calvizzano, Luigi Romano, 67, di Arzano, e Vincenzo Del Grosso, 54 anni, residente nel rione Sanità.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 10 nei pressi di un condominio di via Giacomo dei Capri, dove erano in corso lavori per la sostituzione della guaina del terrazzo, affidati all’impresa edile Pietroluongo. I tre operai stavano raggiungendo il tetto dell’edificio di sette piani quando, per cause ancora da accertare, il cestello montacarichi – parte di un’impalcatura mobile presa a noleggio – si è inclinato improvvisamente, facendo precipitare gli uomini nel vuoto. Per loro non c’è stato nulla da fare: sono morti sul colpo.

Secondo le prime ipotesi investigative, il ribaltamento sarebbe stato provocato dal cedimento di un perno. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, le forze dell’ordine, la polizia scientifica, l’Ispettorato del lavoro e i vigili del fuoco. L’area è stata messa in sicurezza, mentre le indagini sono affidate al sostituto procuratore Stella Castaldi e coordinate dal procuratore aggiunto Antonio Ricci della Sezione lavoro e colpe professionali della Procura di Napoli. Gli inquirenti stanno verificando anche l’effettiva presenza e il corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza, tra cui le cinture fissate al cestello.

Il dolore della città di Napoli

La notizia ha scosso profondamente Napoli. “È un giorno di dolore. Tre operai hanno perso la vita nel crollo di un cestello in una palazzina privata al Vomero”, ha dichiarato il sindaco Gaetano Manfredi, esprimendo cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime. “Non possiamo e non dobbiamo rassegnarci. Servono più sicurezza, più controlli e più formazione. Siamo pronti a fare tutto ciò che è necessario e doveroso per fermare queste stragi silenziose”.

Il messaggio del cardinale Battaglia

Sulla tragedia è intervenuto anche l’arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, con parole forti: “È inaccettabile morire non sul lavoro, ma di lavoro. È inaccettabile uscire di casa per guadagnarsi il pane e non fare ritorno. E che nessuno le chiami più ‘morti bianche’: queste morti sporcano le nostre coscienze”.

Il cardinale ha invocato una “rete di corresponsabilità tra istituzioni, imprese e forze sociali” per rendere ogni ambiente di lavoro sicuro e dignitoso. “Che il Signore accolga nel suo abbraccio di luce i nostri fratelli vittime di questo tragico incidente, e doni forza ai loro cari. A noi resta il dovere morale di lottare per un futuro diverso”.

Nel frattempo, la magistratura ha disposto il sequestro dell’area del cantiere e del cestello per consentire gli accertamenti tecnici. Anche l’impresa appaltatrice sarà sottoposta a verifiche dettagliate. L’intera città si stringe attorno alle famiglie delle vittime in una giornata segnata da dolore e indignazione.