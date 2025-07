Siderno si tuffa nel mare della tradizione: tutto pronto per la IV edizione di “Immersi nel Blu”

Un tuffo nella tradizione e nella bellezza del quartiere marinaro di Siderno. È tutto pronto per la quarta edizione di “Immersi nel Blu. Festival del Mare” in programma nelle serate del 25, 26 e 27 luglio al Rione Sbarre di Siderno. Una kermesse tra le più attese dell’estate sidernese e frutto della conquista della Bandiera Blu della Fee per il sesto anno consecutivo.

Lo spirito e i contenuti della quarta edizione sono stati esposti nel corso di una conferenza stampa che ha avuto luogo questa mattina nella sala del consiglio comunale di Siderno.

Ha aperto i lavori il vicesindaco con delega al Turismo Salvatore Pellegrino che, dopo aver accennato ad alcuni tra i più importanti appuntamenti in programma, ha rimarcato il proficuo rapporto di collaborazione instauratosi tra l’Amministrazione Comunale di Siderno e l’associazione “Blu Sbarre” che da quattro anni sfocia nella realizzazione di un festival che coniuga la valorizzazione della tradizione identitaria del quartiere dei marinai e dei pescatori con l’attrattività turistica e la tutela dell’ambiente, evidenziando altresì come questo tipo di manifestazioni possano costituire la base per una crescita socioeconomica strutturale del rione. Se ne discuterà ampiamente nel corso della tavola rotonda sul tema “Il Borgo Marinaro della Sbarra di Siderno: risorse e opportunità di sviluppo turistico”, in programma sabato 26 alle 19:30 in piazza Tabarano, che prelude al raggiungimento di un obiettivo prioritario per il vicesindaco Pellegrino, ovvero il riconoscimento – una volta che sarà istituto l’apposito Registro in Regione – del quartiere come “Borgo Marinaro della Sbarra”.

La funzionaria del settore “Affari Generali” Alessandra Tuzza ha evidenziato il grande lavoro di squadra che è alla base della manifestazione e che coinvolge la giunta e tutti gli uffici comunali nelle fasi preparatorie della progettualità e della predisposizione documentale, precondizione essenziale per poter affidare la predisposizione della ricca offerta artistica del festival.

Il direttore artistico Ercole Macrì, dal canto suo, dopo aver ringraziato, anche a nome della presidente di “BluSbarre” Ivana Galluzzo, l’Amministrazione Comunale per l’impegno profuso e per la fiducia accordata, ha elogiato il grande coinvolgimento “dal basso” dell’intero quartiere nell’allestimento di tutta l’area interessata dal festival, ricordando come soprattutto le giovani generazioni stiano assicurando un grande contributo all’edizione di quest’anno, segno di come “Immersi nel Blu” sia ormai percepito come patrimonio condiviso da tutti e stia diventando, anno dopo anno, una manifestazione che vede l’attenzione e il coinvolgimento di artisti e visitatori di tutto il comprensorio.

Non rimane, dunque, che immergersi nel quartiere più Blu della città, e godere dell’allegria e dell’entusiasmo che “Immersi nel Blu” sa sempre come trasmettere al meglio.

Di seguito il programma della quarta edizione.

Programma “Immersi nel BLU: Festival del Mare” – 4° edizione 2025 – Siderno quartiere Sbarre

I° giornata 25 luglio 2025

ore 17.30 arenile lungomare Sud – evento, Al mare in Sicurezza – azione del World Drowning Prevention Day promosso da FEE Italia, con un programma dedicato alla sicurezza in mare con la Guardia Costiera Croce Rossa Riviera dei Gelsomini, Arci Pesca Fisa e associazioni cittadine;

Ore 20:00- Piazza Tabarano – inaugurazione del Festival Immersi nel BLU 2025 – saluto di benvenuto dell’Amministrazione Comunale e delle Associazioni agli ospiti ai cittadini – il taglio della torta dedicata alla Bandiera Blu 2025;

Apertura (lungomare lato sud) fiera dell’Artigianato a cura della Proloco di Siderno

Ore 21.00 – Quartiere Sbarre – Apertura dei punti dedicati ai sapori del mare, gestiti dagli abitanti del luogo, dentro i bassi del quartiere Sbarre, qui sarà attivata la degustazione di prodotti ittici di qualità organizzata in collaborazione con le associazioni e con il coinvolgimento dell’intero quartiere dei pescatori con preparazioni a tema ittico lungo le vie dell’intero quartiere Sbarre; cartomanti e artisti di strada itineranti (Januria, Alessandro Alia, Francesco Commisso; Cinzia Militano); Mostre dell’artigianato a cura della Pro Loco e mostra artistica “Il Mare dei Fratelli”, esposizione di opere pittoriche e fotografiche a cura di Natale e Mimmo Pellegrino, all’interno della rassegna Immersi nel Blu 2025 e gestite da appassionati e volontari dell’area Sbarre;

Ore 21.00 – area Monumento San Francesco–

Sfilata di Moda Miss Bandiera Blu Siderno- 2025 – Presenta Michele Macrì di Striscia la Notizia

Spettacolo di danza il Grande Gatsby

Annalisa Costanzo Cabaret

Street Music per le vie del rione dei Pescatori con:

Adolfo Zagari – Musiche Caraibiche, Tango argentino, Folk napoletano –

Cinzia Militano – Voce del Sud

Ninno Tarzia – Sirene e Naviganti

Francesco on Sax

Nando Castellano – Un sorso di Blu

Suonatori di musica tradizionale e Folk

ore 21,00 Piazza Tabarano – Altisonanti Live;

ore 22.30 Slargo Candlelight (via pescatori sud) Officine d’Autore; ore 00.00 Via Pescatori DJ Set Kalè Via Colombo Dj Set I Perduti

II° Giornata 26 Luglio 2025