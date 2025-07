Londra vara il primo regime globale di sanzioni contro i trafficanti di migranti

Il Regno Unito ha introdotto un provvedimento senza precedenti sul piano internazionale: un regime sanzionatorio mirato contro i responsabili del traffico di migranti e contro chiunque favorisca l’immigrazione illegale. A renderlo noto è Downing Street, attraverso una nota ufficiale del governo guidato dal premier laburista Keir Starmer.

Si tratta del primo strumento sanzionatorio di questo tipo a livello mondiale. Le misure previste includono il congelamento dei beni, l’esclusione dal sistema finanziario britannico e il divieto di ingresso nel Paese per i soggetti individuati. “Non tollereremo che reti criminali speculino sulla vita delle persone vulnerabili”, ha sottolineato un portavoce del governo, evidenziando l’intento di colpire non solo gli organizzatori dei traffici ma anche i facilitatori, comprese quelle figure che, pur non agendo direttamente, rendono possibile il passaggio illegale di migranti.

L’annuncio arriva mentre il nuovo esecutivo laburista affronta un’emergenza migratoria in costante crescita. Nei primi sei mesi del 2025, il numero di sbarchi illegali sulle coste britanniche ha toccato livelli record, complicando ulteriormente la gestione del fenomeno.

Il piano rientra nella più ampia strategia dell’esecutivo per rafforzare i controlli di frontiera e disincentivare le partenze verso il Regno Unito. Starmer ha promesso un cambio di passo rispetto ai governi precedenti, puntando a combinare fermezza e legalità nei confronti dell’immigrazione irregolare.

Secondo fonti vicine al ministero dell’Interno, le prime sanzioni potrebbero già colpire decine di individui e gruppi criminali attivi lungo le rotte del Mediterraneo e del Canale della Manica. Londra si dice pronta a collaborare con partner europei e internazionali per estendere l’efficacia del nuovo strumento e agire in sinergia contro le reti transnazionali di traffico umano.

Con questa mossa, il Regno Unito cerca di posizionarsi come capofila nella lotta globale ai trafficanti di esseri umani, un segnale che potrebbe spingere anche altri Paesi ad adottare misure simili.