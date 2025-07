Tir si ribalta al confine tra Umbria e Toscana: traffico in tilt e conducente in gravi condizioni

Grave incidente questa mattina lungo l’autostrada al chilometro 418, in corsia nord, al confine tra Umbria e Toscana. Un tir che trasportava bottiglie d’acqua si è ribaltato, finendo di traverso e sfiorando l’invasione della corsia opposta.

I primi a intervenire sono stati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Orvieto, seguiti poco dopo dalla squadra di Montepulciano. La situazione è apparsa da subito critica: l’autista del mezzo pesante, estratto dall’abitacolo gravemente ferito, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in elicottero in ospedale. Le sue condizioni sono state giudicate molto gravi.

Sul posto anche la Polizia Stradale per i rilievi e la gestione del traffico, completamente bloccato per ore. Si sono formate code chilometriche per oltre 10 chilometri, con pesanti disagi per gli automobilisti diretti verso nord.

Le operazioni di rimozione del mezzo e messa in sicurezza della carreggiata sono andate avanti a lungo. Ancora da chiarire le cause dell’incidente.