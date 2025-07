Centrodestra compatto in vista delle Regionali: primo vertice tra Meloni, Salvini, Tajani e Lupi

In un clima definito di “grande cordialità”, i leader del centrodestra si sono incontrati per avviare il confronto sulle prossime elezioni regionali. Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi hanno partecipato a un vertice in cui si è discusso della scelta dei candidati, con l’obiettivo di individuare “figure autorevoli e vincenti, capaci di rappresentare al meglio i territori e le istanze dei cittadini”.

Lo rende noto un comunicato congiunto diffuso al termine dell’incontro, che sottolinea come la coalizione si confermi “compatta e determinata a proseguire il lavoro comune”.

Il confronto tra i leader proseguirà nei prossimi giorni: è già previsto un nuovo vertice per la prossima settimana. Sul tavolo, le partite chiave per le prossime consultazioni regionali, con la volontà condivisa – si legge ancora nella nota – di costruire candidature in grado di consolidare la presenza del centrodestra nei territori.