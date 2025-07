Antonio Nesci, “eroe di Taviano” e voce storica di Onda Verde: un tuffo nella memoria radiofonica

Un articolo datato, ma ancora ricco di significato, racconta il primo quarto di secolo di Radio Onda Verde, emittente nata nel 1985 a Vibo Marina su iniziativa di Piero Muscari e diventata negli anni punto di riferimento per l’informazione e l’intrattenimento in Calabria. Tra le voci protagoniste di questa avventura, spicca quella di Antonio Nesci, definito nel testo “eroe di Taviano” per l’impegno giornalistico che lo vide accompagnare in trasferta la squadra della Tonno Callipo, fino alla storica promozione in A2 del 10 giugno 2001.

Conduttore, giornalista, Nesci è stato per Radio Onda Verde (nei primi anni del Duemila) molto più di una semplice firma: è stato presenza costante, interprete sensibile delle trasformazioni del territorio. Nei primi anni Duemila, insieme a Monica Mirenzio, ha condotto il contenitore mattutino d’informazione.

L’articolo, pubblicato originariamente su radioondaverde.it a firma del direttore Pino Scianò, documenta l’evoluzione dell’emittente vibonese dai suoi esordi fino al trasferimento della sede nel cuore del capoluogo. Ricorda anche la nascita di programmi iconici come “Diretta Stadio” e “Diretta Volley”, che hanno seguito passo dopo passo le imprese sportive locali.

Nesci ha contribuito anche all’informazione sportiva con rubriche come Sport Diario. Il contributo di Antonio Nesci, in quell’epoca e ancora oggi, resta un esempio di giornalismo autentico, vicino alla comunità e alla sua quotidianità. Un’eredità preziosa che continua a risuonare.

Ringraziamo Antonio Paolillo per avere inviato in Redazione questo ritaglio dell’epoca.