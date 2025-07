“Top 80 Reprise”, su PrimAntenna FM si torna ai mitici anni Ottanta con Luca Giommini

Un tuffo nel passato, tra sintetizzatori, capelli cotonati e melodie indimenticabili. Con “Top 80 Reprise”, Luca Giommini ci riporta direttamente negli anni Ottanta, un decennio che ha segnato la storia della musica pop e rock internazionale. Il programma, in onda su PrimAntenna FM, è un omaggio ai grandi successi di quegli anni, una vera e propria macchina del tempo sonora per chi quegli anni li ha vissuti… e per chi avrebbe voluto farlo.

«La musica degli anni Ottanta non si dimentica mai», sottolinea Giommini, voce storica dell’etere e appassionato cultore delle sonorità vintage. In ogni puntata, l’ascoltatore viene accompagnato in un viaggio tra hit intramontabili, aneddoti curiosi, remix d’epoca e atmosfere che sembravano perdute e invece tornano a vibrare sulle frequenze di PrimAntenna FM.

Il format si distingue per una selezione curata e coinvolgente, capace di emozionare sia i nostalgici che i nuovi fan di una decade irripetibile. “Top 80 Reprise” non è solo un programma musicale, ma un appuntamento settimanale per riscoprire quel mix unico di innovazione, eccessi e creatività che ha fatto degli anni Ottanta un’epoca d’oro della musica mondiale.

Per chi ha voglia di riscoprire Madonna, i Duran Duran, gli Spandau Ballet, ma anche i Queen, Michael Jackson, gli Europe e tanti altri, l’appuntamento è imperdibile. Note dopo note, battito dopo battito, gli anni Ottanta sono tornati a farci ballare.