Perugia. Vasto incendio a San Martino in Colle: paura per le fiamme, coinvolte anche auto abbandonate sulla strada

Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14:00, in località San Martino in Colle, nel territorio comunale di Perugia. Le fiamme si sono propagate in un’area di interfaccia tra bosco e zona abitata, mettendo in allarme residenti e automobilisti.

Sul posto stanno operando con grande impegno due squadre dei Vigili del fuoco della sede centrale di Perugia, affiancate dalla squadra AIB (Antincendio Boschivo), da un’unità del distaccamento cittadino di Cavour e dall’elicottero “Drago” del reparto volo dei Vigili del fuoco, giunto da Arezzo. In arrivo anche l’elicottero Eriksson della flotta nazionale VVF, con una capacità di carico d’acqua pari a 10.000 litri, fondamentale per il contenimento del fronte di fuoco.

L’emergenza ha avuto ripercussioni anche sulla viabilità: un incidente stradale si è verificato lungo la principale arteria di collegamento della zona, dove quattro autovetture sono rimaste coinvolte. I conducenti, in preda al panico per l’avvicinarsi delle fiamme, hanno abbandonato i veicoli per mettersi in salvo.

Nelle ultime ore sono sopraggiunti anche i Vigili del fuoco volontari del distaccamento di Castiglion del Lago e un’autobotte di supporto da Foligno, a rafforzare l’imponente dispositivo messo in campo per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

La situazione resta in evoluzione e costantemente monitorata dalle autorità competenti.