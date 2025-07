FcCrotone sempre attivo al calciomercato per operazioni in uscita e entrata. Ultimo arrivo l’attaccante Napoletano dalla Vibonese

Stagione 2025-2026 sarà un Crotone all’insegna del cambiamento. Ceduti Chiarella, Oviszach e Kolaj. Ingaggiato dalla Vibonese l ‘attaccante Napolitano.

Lorenzo Chiarella, classe 2004, quattro presenze nella precedente stagione e nessun gol realizzato ha rescisso il contratto consensualmente con la società pitagorica. Aristidi Kolaj, classe 1999, passa al Renate definitivamente. Altra uscita quella di Enrico Oviszach trasferitosi ad Ascoli pure definitivamente. Quest’ultimo, attaccante esterno, tra le fila del

Crotone la passata stagione ha totalizzato ventinove presenze e realizzato otto gol. Dal versante delle entrate da segnalare l’arrivo di un altro giovane. Dalla Vibonese la società pitagorica ha ingaggiato l’attaccante siciliano Gesualdo Napolitano nato a Caltagirone (Catania) il 26 febbraio 2005. Cresciuto nelle giovanili di Catania e Verona con esperienza successiva anche nella United Riccione prima di approdare alla Vibonese in serie D.

Con il Crotone ha firmato un contratto triennale fino al 30 giugno 2028. E non finisco qui le operazioni del Crotone per la stagione 2025-2026. Il pezzo forte in uscita si chiama Marco Tumminello, attaccante con una resa di 20 gol a stagione, molto attenzionato dalla Salernitana e, insieme all’attaccante in uscita potrebbe esserci anche il difensore Cargnelutti per accasarsi in una squadra del Nord di Lega Pro. In entrata l’operazione prossima quella del centrocampista Mattia Sandri del Milan futuro dove è stato presente in 36 partite con due gol realizzati. Manca oltre un mese alla chiusura del calciomercato (31 agosto 2025) e la società del Patron Gianni Vrenna sta bruciando le tappe per il definitivo allestimento della squadra del prossimo campionato.