Giuseppe Ciarcelluto nuovo consigliere nazionale di Unimpresa con delega alla Sicurezza sul lavoro

Il presidente dell’Associazione Italiana Datoriale Attività Lavorative (Assidal), Giuseppe Ciarcelluto, è stato nominato consigliere nazionale di Unimpresa con delega alla Sicurezza sul lavoro. La designazione è stata ufficializzata dal Consiglio nazionale dell’associazione, presieduta da Paolo Longobardi, e rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento dell’impegno di Unimpresa sui temi della salute, della prevenzione e della tutela dei lavoratori.

Figura di riferimento a livello nazionale nel campo della formazione e consulenza in ambito prevenzionistico, Ciarcelluto porta in Unimpresa un bagaglio di oltre cinquant’anni di esperienza maturata accanto a imprese, enti pubblici e operatori del settore. La sua nomina punta a consolidare le strategie dell’associazione in materia di sicurezza, in un momento storico caratterizzato da sfide normative e operative sempre più complesse per il tessuto imprenditoriale italiano.

“Ringrazio Unimpresa per questa nomina e per la fiducia riposta nel mio impegno – ha dichiarato Ciarcelluto –. Quello della salute e sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro è un dovere collettivo, da coltivare ogni giorno con competenza e serietà. Metterò al servizio di questa nuova responsabilità tutto il bagaglio di esperienza maturato negli anni nel mondo della formazione, della prevenzione e del dialogo istituzionale”.

Abruzzese, classe 1949, Giuseppe Ciarcelluto è presidente nazionale di Assidal dal 2014. Ha iniziato il suo percorso professionale nel 1972 come docente all’Istituto professionale Cap Adriatico di Pescara, di cui ha poi assunto la direzione dal 1991 al 1997. Dal 1998 si è dedicato alla consulenza per aziende e pubbliche amministrazioni, progettando piani di formazione e prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. È stato vicepresidente nazionale di Aifos (Associazione Italiana Formatori della Sicurezza) dal 2003 al 2012, con delega ai centri di formazione del Centro-Sud, e ha ricoperto lo stesso incarico per Cnaiform Chieti tra il 2012 e il 2014.

Attualmente è anche presidente nazionale dell’Opnic (Organismo Paritetico Nazionale Intersettoriale Confederale), realtà impegnata nel dialogo tra imprese e lavoratori sui temi della sicurezza.

La delega alla Sicurezza sul lavoro, affidata ora a Ciarcelluto, è un tassello strategico per Unimpresa, che punta a promuovere una cultura della prevenzione diffusa, accessibile e al passo con i cambiamenti del mondo del lavoro. Un ruolo che – nelle intenzioni dell’associazione – dovrà fungere da stimolo per l’intero sistema produttivo, orientandolo verso modelli sostenibili e partecipati di tutela della salute nei luoghi di lavoro.