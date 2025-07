Lollobrigida: “Con Acquaroli le Marche sono diventate centrali nell’Italia che conta”

Il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha espresso parole di grande apprezzamento per il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, sottolineandone il ruolo chiave nella valorizzazione del territorio e nella crescita della Regione.

“Con Francesco Acquaroli – ha dichiarato Lollobrigida – le Marche sono passate dall’essere una Regione del Centro Italia a essere CENTRALI in Italia.” Un’affermazione che evidenzia, oltre al peso politico guadagnato dalla Regione negli ultimi anni, anche la capacità di Acquaroli di trasformare una posizione geografica in una centralità strategica e istituzionale.

Il Ministro ha ricordato il percorso condiviso con l’attuale governatore: “Con Francesco abbiamo condiviso un cammino che parte da lontano, passando per l’esperienza in Parlamento e proseguendo oggi con la sua responsabilità di guida regionale. Non ha mai smesso di credere in questa terra”.

Lollobrigida ha sottolineato l’impegno costante di Acquaroli nel “trasformare le potenzialità in opportunità vere: lavoro, sviluppo, identità”, andando oltre la semplice difesa del territorio per promuoverne crescita e visibilità a livello nazionale.

“Questa Regione straordinaria – ha concluso il Ministro – ha bisogno di continuità e visione. E lui ha dimostrato di poterle garantire entrambe. Avanti tutta, Presidente!”.

Parole che suonano come un chiaro endorsement in vista di future sfide elettorali o programmatiche, e che confermano il ruolo sempre più rilevante delle Marche nello scacchiere politico nazionale.