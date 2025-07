Rotary Club Hipponion di Vibo Valentia: Daniela Rotino è la nuova presidente. Passaggio di consegne nel segno della continuità e dell’innovazione

Il Rotary Club Hipponion di Vibo Valentia, uno tra i più prestigiosi Club del Distretto 2102 Calabria, giovedì 17 luglio, celebra, all’Hotel 501, la cerimonia del passaggio delle consegne per l’anno sociale 2025/2026.

In una cerimonia densa di significato e partecipazione, il Rotary Club Hipponion di Vibo Valentia celebrerà, all’Hotel 501, il passaggio delle consegne per l’anno sociale 2025/2026. Il collare rotariano passerà dalle mani di Eleonora Cannatelli a quelle di Daniela Rotino, in un clima di riconoscimento per quanto è stato fatto e di entusiasmo per ciò che verrà.

Il Rotary Club Hipponion, tra i più prestigiosi del Distretto 2102 Calabria, si conferma protagonista di un percorso di crescita e innovazione. La presidente uscente Eleonora Cannatelli ha segnato l’anno appena concluso con progetti fortemente radicati nel territorio e con uno sguardo rivolto al futuro, puntando sui giovani e sul loro potenziale. Emblematica in tal senso la nascita dell’“Interact Scuola”, un’esperienza che ha saputo imporsi a livello distrettuale, guadagnandosi il plauso della Governatrice Maria Pia Porcino, presente all’evento.

Il nuovo anno sociale si aprirà quindi sotto il segno della continuità, ma anche con nuove prospettive. Daniela Rotino, legata profondamente al Rotary anche per via di una significativa eredità familiare – suo padre Antonino Rotino è stato a lungo direttore della sede vibonese della Banca d’Italia e apprezzato direttore del Bollettino rotariano – raccoglie il testimone in un momento di grande fermento per il Club e per l’intero Distretto.

Curiosamente, anche la presidente uscente Eleonora Cannatelli condivide un analogo legame storico: suo padre, Rocco Cannatelli, fu sindaco di Gerocarne e rotariano impegnato. Le due donne rappresentano dunque il volto moderno di un Rotary che non dimentica le proprie radici ma si apre con energia al cambiamento.

Durante il suo mandato, Cannatelli ha valorizzato il patrimonio storico, ambientale e imprenditoriale della Calabria, dando visibilità a talenti locali e contribuendo allo sviluppo economico del territorio. Un lavoro che si inserisce perfettamente nel processo di rinnovamento del Rotary calabrese promosso negli ultimi anni dal decano dei Past Governor Vito Rosano, anch’egli presente alla cerimonia insieme ad altri protagonisti del mondo rotariano.

L’evento di Vibo Valentia rappresenta inoltre l’occasione per celebrare il passaggio alla guida distrettuale tra Maria Pia Porcino e Dino De Marco, nuovo Governatore del Distretto 2102 per il 2025/2026. De Marco ha già presentato la sua squadra, pronta a raccogliere l’eredità di un anno segnato da entusiasmo e progettualità.

Presenti, oltre a Porcino e De Marco, numerosi rappresentanti del Rotary calabrese: i Past Governor Alfredo Focà e Franco Petrolo, il Governatore eletto Giacomo Saccomanno, il Governatore nominato Enzo De Filippo, l’Assistente del Governatore per il Club Hipponion, Elena Grimaldi, e altre figure di rilievo istituzionale e associativa.

Sullo sfondo della serata, anche l’orgoglio per la recente nomina dell’italiano Francesco Arezzo alla guida del Rotary International, un segnale di prestigio per tutto il movimento rotariano nazionale.

Un inizio, quello di Daniela Rotino, che si annuncia nel segno della responsabilità e della visione, per un Rotary sempre più capace di interpretare le sfide del presente con la forza delle idee e lo slancio della tradizione.