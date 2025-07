Gerry Scotti fa il botto con “La Ruota della Fortuna”: debutto da record su Canale 5

Esordio con il botto per Gerry Scotti al timone del reboot de La Ruota della Fortuna. Lunedì 14 luglio il popolare game show è tornato su Canale 5 nell’access prime time, conquistando 3 milioni e 643 mila spettatori, pari al 21,9% di share. Numeri che hanno permesso al programma di superare la concorrenza e di imporsi come uno dei ritorni televisivi più fortunati dell’estate.

Il confronto diretto ha visto La Ruota della Fortuna battere Techeteche TopTen su Rai 1, fermo a 2 milioni e 876 mila spettatori. Picchi di 4,5 milioni di telespettatori e del 27% di share hanno confermato l’ottima accoglienza del pubblico per una trasmissione entrata nella memoria collettiva grazie a Mike Bongiorno, che la condusse per 14 anni.

La scelta di rilanciare il programma è stata premiata: nell’inedita collocazione subito dopo il Tg5, La Ruota della Fortuna ha catalizzato l’attenzione di un pubblico trasversale, registrando dati di share altissimi anche tra i più giovani — il 31,9% tra i maschi 15-19 anni e il 28,9% tra le donne 20-24 anni.

Un successo che ha spinto Mediaset a spostare Paperissima Sprint su Italia 1 per lasciare spazio alla nuova edizione del game show sulla rete ammiraglia. Soddisfazione espressa anche dall’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, che ha rivolto un ringraziamento pubblico a Gerry Scotti “per aver accettato questa sfida con coraggio e grande professionalità”.

Ascolti prime time del 14 luglio: vince “Battiti Live”

In prima serata, è stato Battiti Live su Canale 5 a guidare la classifica degli ascolti, con 2 milioni e 20 mila spettatori e uno share del 19,8%. Secondo posto per Noos – L’avventura della conoscenza con Alberto Angela, che su Rai 1 ha raccolto 1 milione e 997 mila telespettatori (14,7%).

Seguono Chicago PD su Italia 1 (893 mila e 6,7%), Quarta Repubblica su Rete 4 (711 mila e 6,2%), L’uomo della pioggia su La7 (633 mila e 4,6%), Filorosso su Rai 3 (554 mila e 4,2%). In coda, Little Big Italy sul Nove (387 mila e 2,6%) e In & Out – Niente di serio su Tv8 (252 mila e 4,6%).

Una serata dominata da Canale 5, sia nell’access prime time che in prima serata, confermando la forza del mix tra ritorni nostalgici e appuntamenti musicali estivi.