Briatico, nasce l’Ambulatorio solidale: se ne parla a “Politicamente Scorretto” su Radio Onda Verde

Un nuovo appuntamento con “Politicamente Scorretto” di Domenico Nardo, il programma di approfondimento su temi sociali, politici e culturali, è in programma mercoledì 16 luglio 2025, in diretta dalle ore 14:30 alle 15:30 su Radio Onda Verde 98 Mhz, in video sulla pagina Facebook ufficiale e tramite app.

La puntata sarà interamente dedicata a un importante progetto di sanità pubblica: la nascita dell’Ambulatorio solidale di Briatico, una struttura destinata a offrire assistenza medica, anche specialistica, alle fasce più fragili della popolazione.

Ospiti in studio il dott. Lidio Vallone, sindaco di Briatico, l’avv. Maria Teresa Centro, vicesindaco con delega alla Cultura, e il dott. Francesco Arena, segretario del Consiglio dell’Ordine dei Medici di Vibo Valentia. A fare da cornice al dibattito sarà il recente protocollo d’intesa sottoscritto tra l’Ordine dei Medici di Vibo Valentia, presieduto dal dott. Enzo Natale, e il Comune di Briatico, grazie al quale è stato possibile attivare il nuovo ambulatorio.

La struttura, messa a disposizione dal Comune, rappresenta un concreto esempio di medicina di prossimità e solidarietà attiva sul territorio. L’obiettivo è garantire cure sanitarie gratuite a chi non può permettersele, valorizzando il principio del diritto alla salute per tutti.

“Politicamente Scorretto” si conferma così uno spazio di confronto e approfondimento che mette al centro le buone pratiche amministrative e il valore della comunità. Un’occasione per conoscere da vicino un progetto che unisce istituzioni e professionisti della salute in nome dell’assistenza e dell’inclusione sociale.

Non mancate. Per saperne di più, per capirne di più.