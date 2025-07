Massimo Chioni celebra sui social la laurea del figlio Alberto: “110 buoni motivi per essere orgoglioso”

L’imprenditore marchigiano Massimo Chioni ha condiviso con emozione, anche se con un pizzico di ritardo, la sua gioia per un traguardo importante raggiunto in famiglia: la laurea del figlio Alberto. In un post pubblicato sui social, Chioni ha voluto esprimere il suo orgoglio con parole semplici ma cariche di affetto: “Mi sono appena reso conto di non avere riversato parte della mia immensa gioia per la laurea di Alberto qui sui social. 110 buoni motivi per essere felice e orgoglioso di te”.

Un riferimento diretto al massimo dei voti ottenuto dal giovane, che suggella un percorso di studio vissuto con impegno e determinazione. Il messaggio ha raccolto decine di reazioni, commenti di congratulazioni e attestati di stima, confermando quanto questo momento sia sentito non solo all’interno della famiglia Chioni, ma anche da amici, colleghi e conoscenti.

Massimo Chioni, figura di spicco nel mondo imprenditoriale delle Marche, è noto anche per il forte legame con i valori della famiglia e dell’educazione, spesso ribaditi nelle sue uscite pubbliche. Questa condivisione rappresenta dunque un gesto spontaneo e autentico, che unisce il lato umano e personale a quello pubblico di un imprenditore che continua a credere nella forza della formazione e dei giovani.