Hopman Cup 2025: debutto in Italia con grandi nomi del tennis mondiale a Bari

La Hopman Cup 2025 farà la sua prima storica tappa in Italia, ospitata dal 16 al 20 luglio presso la Fiera del Levante di Bari. Dopo 31 anni in Australia e una parentesi in Francia, la celebre competizione mista torna in Europa e per la prima volta approda nel nostro Paese, pronta a regalare emozioni con sei nazioni in gara per succedere alla Croazia, campione nell’ultima edizione del 2023 a Nizza.

Il torneo vedrà in campo alcune delle stelle più attese del tennis internazionale, come Donna Vekic, ex semifinalista a Wimbledon, che torna a difendere i colori croati al fianco del giovane Duje Ajdukovic. Attesa speciale per l’Italia, rappresentata da Lucia Bronzetti e Flavio Cobolli, quest’ultimo nel miglior momento della sua carriera. Bronzetti sostituisce all’ultimo momento Jasmine Paolini, costretta a rinunciare.

Le squadre e i giocatori partecipanti:

Girone A:

Canada (Bianca Andreescu e Felix Auger-Aliassime), Grecia (Despina Papamichail e Stefanos Tsitsipas), Spagna (Marina Bassols e Roberto Bautista Agut)

Girone B:

Italia (Lucia Bronzetti e Flavio Cobolli), Francia (Chloé Paquet e Richard Gasquet), Croazia (Donna Vekic e Duje Ajdukovic)

Il programma della Hopman Cup 2025:

Mercoledì 16 luglio: Italia vs Croazia (ore 17:30, Campo Centrale)

Giovedì 17 luglio: Grecia vs Spagna (17:30, Campo Centrale), Francia vs Croazia (17:00, Campo 1)

Venerdì 18 luglio: Italia vs Francia (17:30, Campo Centrale), Canada vs Spagna (17:00, Campo 1)

Sabato 19 luglio: Grecia vs Canada (17:30, Campo Centrale)

Domenica 20 luglio: Finale (ore 17:00, Campo Centrale)

Il format del torneo e regolamento

La Hopman Cup è una competizione mista in cui ogni confronto tra nazioni prevede un singolare maschile, un singolare femminile e un doppio misto, con un punto assegnato per ciascuna vittoria. Tutti gli incontri si disputano al meglio dei tre set, con l’eventuale terzo set deciso da un super tie-break. La squadra che guida ogni girone si qualifica direttamente alla finale, dove si assegnerà il titolo.

Dove seguire la Hopman Cup 2025

Le partite saranno trasmesse in diretta gratuita su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 su Sky. Il torneo sarà inoltre visibile in streaming sul sito ufficiale di SuperTennis e sulla piattaforma SuperTennix, disponibile gratuitamente per gli abbonati FITP o tramite abbonamento sul portale.