Sicurezza a Tarquinia, il Sindaco rassicura: “Città sicura, rafforzati i controlli sulla movida”

A seguito di alcuni episodi di cronaca che hanno generato preoccupazione tra i cittadini, l’Amministrazione comunale di Tarquinia interviene con un messaggio chiaro e rassicurante. Il sindaco ha voluto rivolgersi in particolare alle famiglie e ai giovani che frequentano il Lido, ribadendo l’impegno costante del Comune sul fronte della sicurezza urbana, con un focus specifico sulla movida serale e notturna.

“Tarquinia è e continua a essere una città sicura” – ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando come i recenti fatti non debbano modificare la percezione di una comunità storicamente caratterizzata da vivibilità, ospitalità e rispetto delle regole.

Il Comune, ha spiegato, è da tempo in stretto contatto con la Prefettura, le forze dell’ordine e le autorità competenti, e ha già richiesto un rafforzamento dei controlli nelle aree più frequentate, in particolare nelle ore serali e nei weekend. L’obiettivo è prevenire disagi e contrastare con fermezza ogni forma di violenza o comportamento incivile.

Nel suo intervento, il Sindaco ha colto l’occasione per ringraziare le forze dell’ordine per il loro lavoro quotidiano: “Con professionalità, presenza costante e grande senso del dovere, garantiscono la sicurezza della nostra città”.

L’Amministrazione comunale conferma la volontà di continuare ad agire con responsabilità e determinazione, promuovendo momenti di socialità sana e rispettosa. “La movida deve essere vissuta come un’opportunità di svago e condivisione, non come fonte di tensione”, ha precisato il primo cittadino.

Infine, l’invito rivolto a tutta la cittadinanza è quello di mantenere un clima sereno, senza alimentare timori o divisioni sociali: “Evitiamo speculazioni che rischiano solo di generare insicurezza. Lavoriamo insieme per una Tarquinia accogliente, vivibile e sicura per tutti”.