Emergenza igienico-sanitaria a Napoli: il Vomero e l’Arenella sotto assedio dalle blatte

L’emergenza igienico-sanitaria che sta colpendo i quartieri collinari di Napoli, in particolare il Vomero e l’Arenella, sta destando preoccupazione tra i residenti. Le blatte, ormai presenza quotidiana in queste zone, stanno creando disagi non solo estetici ma anche sanitari. Testimonianze dirette parlano di invasioni che avvengono anche di giorno, con gli insetti che appaiono su marciapiedi, muri e vicino ai contenitori dei rifiuti. La situazione è diventata insostenibile per i cittadini, che lamentano l’assenza di un piano efficace da parte delle autorità locali.

Non solo nel Vomero, ma anche in altre aree di Napoli, come il rione Perrone e alcune zone di Secondigliano, si segnala la presenza crescente di blatte rosse. In questi quartieri, la situazione non sembra migliorare, con video condivisi su TikTok che documentano l’escalation dell’invasione. I residenti sono preoccupati, al punto da temere per la loro salute e sicurezza. “Abbiamo paura di sedersi sui balconi”, raccontano alcuni cittadini, sottolineando i potenziali rischi legati alla trasmissione di batteri e parassiti.

In risposta all’emergenza, l’ASL Napoli 1 ha messo in campo un piano integrato di deblattizzazione, che prevede trattamenti con larvicidi e adulticidi applicati sulla rete fognaria e in aree pubbliche. I trattamenti vengono effettuati con cadenza quotidiana, dalle 23:00 in poi, per garantire la massima efficacia. Inoltre, il Comune ha predisposto un calendario di interventi specifici per le zone più colpite, invitando i cittadini a consultare il portale istituzionale per conoscere le date degli interventi, zona per zona.

Le cause principali dell’invasione di blatte sono legate alle condizioni climatiche, con l’attuale afa che favorisce la proliferazione di questi insetti. A ciò si aggiungono problemi legati alla gestione dei rifiuti, con residui di cibo e bidoni mal sigillati che creano l’ambiente ideale per la riproduzione delle blatte. Un altro fattore determinante è lo stato delle reti fognarie: pozzi danneggiati o male gestiti fungono da “nidi”, rendendo le blatte ancora più difficili da debellare.

Oltre ai disagi estetici, le blatte rappresentano un serio pericolo per la salute. Questi insetti sono veicoli di numerosi batteri, tra cui Salmonella ed Escherichia coli, e virus come l’epatite. Inoltre, possono causare allergie e crisi asmatiche, contaminando cibo, superfici domestiche e utensili. La loro saliva e le feci contribuiscono alla diffusione di microrganismi pericolosi, creando un rischio particolare per bambini, anziani e persone con il sistema immunitario compromesso.

Il Comune e le istituzioni sanitarie stanno intensificando gli interventi, ma la situazione resta critica. La cittadinanza chiede soluzioni durature per fermare questa invasione che minaccia non solo il decoro urbano, ma anche la salute pubblica.