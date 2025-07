Michele Petullà premiato al “Tropea: Onde Mediterranee”: la Calabria sul podio della poesia

Si è svolta nella suggestiva cornice di Palazzo Santa Chiara la cerimonia di premiazione del Premio Internazionale di Poesia “Tropea: Onde Mediterranee”, giunto quest’anno alla XXII edizione. Tra i protagonisti dell’evento, il poeta calabrese Michele Petullà, che si è classificato terzo, ricevendo un importante riconoscimento per le sue poesie.

La manifestazione, condotta con eleganza dalla giornalista Rosita Mercatante, è stata impreziosita dalla voce della giovane e talentuosa cantante lirica Federica Lacquaniti, che ha accompagnato la serata con la sua interpretazione musicale.

Petullà ha espresso gratitudine per il riconoscimento ricevuto, sottolineando l’onore di essere tra i pochi premiati provenienti dalla Calabria, in una competizione di respiro internazionale. Insieme a lui, a rappresentare la regione sul podio anche il poeta vernacolare cosentino Angelo Canino e la calabrese residente in Svizzera Alessia Tarantino.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto dal poeta agli organizzatori del premio, in particolare al presidente Prof. Pasquale De Luca, all’instancabile segretaria Elena Garri e alla giovane collaboratrice Geraldyne Caracciolo, per l’eccellente organizzazione dell’evento.

Parole di stima anche per la giuria che ha valutato le opere, composta dal presidente Dott. Antonio Bursese, insieme al Prof. Gaetano Raffaele, all’Avv. Francesco Rotolo, alla Prof.ssa Lucia D’Amore e al Prof. Franco Marcello Verrino.

Durante la serata sono stati conferiti riconoscimenti fuori concorso al Maestro Prof. Antonino La Torre come “Personaggio illustre” e al Dirigente scolastico Prof. Nicolantonio Cutuli come “Personaggio d’Onore”.

Per Petullà, oltre al riconoscimento, anche la gioia di ritrovare vecchi amici e colleghi di penna come Maggiorina Tassi (Roma) e Giuseppe Modica (Ragusa), anch’essi tra i premiati.

Una serata che ha celebrato non solo la poesia, ma anche l’impegno culturale e l’identità mediterranea, confermando il Premio “Tropea: Onde Mediterranee” come uno dei più significativi appuntamenti letterari del Sud Italia.