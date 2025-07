“Il Sogno Americano”: memoria, identità e migrazione nel libro di Cinquegrana e Pirone

Il sogno americano. Memoria e viaggio dell’emigrazione calabrese è molto più di un semplice saggio storico: è un racconto corale, intimo e potente che attraversa due secoli di emigrazione, trasformando la narrazione della diaspora calabrese in un viaggio antropologico e culturale. Gli autori, Giuseppe Cinquegrana, antropologo, e Nicola Pirone, giornalista, costruiscono un’opera che unisce rigore documentario e profondità umana, offrendo un affresco coinvolgente e necessario.

Il testo si distingue per la sua impostazione ibrida: a metà tra libro e documentario cartaceo. Foto d’epoca, lettere, carte d’imbarco, estratti diari e testimonianze si alternano a riflessioni e analisi che aiutano il lettore a comprendere non solo le condizioni materiali dell’emigrazione, ma anche le dimensioni simboliche, affettive e spirituali che l’hanno accompagnata.

La narrazione si muove tra le partenze dolorose dalla Calabria rurale e l’arrivo nei grandi centri delle Americhe — New York, Toronto, Buenos Aires, L’Avana — dove le comunità italiane hanno lentamente costruito nuove identità senza mai recidere i legami con la terra d’origine. Il lettore percepisce il senso di spaesamento e di nostalgia che ha segnato intere generazioni, ma anche la forza resiliente di chi, pur tra mille difficoltà, ha saputo reinventarsi.

Uno degli aspetti più interessanti del volume è la centralità della memoria collettiva: l’opera è infatti il frutto di una rete di testimonianze raccolte anche grazie al contributo di associazioni di italiani all’estero, archivi privati e familiari, piccoli musei comunitari. In questo senso, il libro ha anche un valore di archivio diffuso, che restituisce voce a chi raramente trova spazio nella storiografia ufficiale.

Lo stile è accessibile, ma mai superficiale: ogni capitolo intreccia ricerca storica e riflessione antropologica, con uno sguardo sempre rispettoso verso le persone raccontate. L’approccio non è mai nostalgico, bensì critico e lucido, capace di interrogarsi anche sul senso dell’identità oggi, in un mondo dove migrare è ancora sinonimo di disuguaglianza e speranza.

Il sogno americano è quindi una lettura indispensabile per chi voglia comprendere a fondo l’esperienza migratoria calabrese, ma anche per chi è interessato ai grandi temi del radicamento, della memoria e della costruzione culturale dei legami familiari e comunitari. Un libro che ha il merito di trasformare la storia di pochi in una storia che appartiene a tutti.