Unical conferisce il Dottorato honoris causa all’economista Orazio Attanasio: “Dalla Calabria alla Yale, e ritorno”

Una carriera scientifica tra le più brillanti al mondo, una reputazione consolidata nel campo dell’economia applicata e una nuova sfida che parte proprio dalla Calabria. Orazio Attanasio, tra i più autorevoli economisti a livello internazionale e docente alla Yale University, è tornato in Italia per ricevere il Dottorato di ricerca honoris causa in Scienze economiche e aziendali dall’Università della Calabria. Ma il legame con l’ateneo calabrese non si ferma al riconoscimento accademico: Attanasio ha scelto proprio l’Unical per sviluppare un ambizioso progetto di ricerca finanziato dal Fondo italiano per la scienza (Fis), che vedrà la nascita di un laboratorio d’avanguardia destinato a restare attivo anche oltre la durata del finanziamento.

La cerimonia di conferimento del titolo si è svolta mercoledì 9 luglio nell’Aula Caldora, alla presenza di una folta platea di docenti, ricercatori, studenti e ospiti del mondo accademico. Dopo i saluti istituzionali dei direttori di dipartimento Massimo Costabile (Desf) e Franco Rubino (Discag), e del coordinatore del Dottorato Fabio Piluso, la professoressa Maria De Paola ha tracciato un profondo ritratto scientifico e umano del collega nella laudatio. Il rettore Nicola Leone ha infine proclamato Attanasio Dottore di ricerca in Scienze economiche e aziendali.

Attanasio, nato a Napoli ma cresciuto a Castrovillari, si è laureato all’Università di Bologna prima di conseguire il dottorato alla prestigiosa London School of Economics. Da allora ha percorso una traiettoria accademica di respiro globale: i suoi studi pionieristici sul comportamento economico delle famiglie, le disuguaglianze sociali, l’efficacia delle politiche pubbliche in ambiti come istruzione e salute, lo hanno reso una figura di riferimento per numerosi governi e istituzioni internazionali, dalla Banca Mondiale ai Paesi in via di sviluppo.

Con un approccio basato sull’evidenza empirica e la sperimentazione sul campo, Attanasio ha dimostrato come l’economia possa incidere concretamente sulla qualità della vita e sul disegno di politiche pubbliche più giuste. Un impegno che proseguirà anche in Italia: a partire dal prossimo autunno, l’economista darà il via a un laboratorio innovativo all’Unical, dedicato allo studio di nuovi strumenti teorici per interpretare i comportamenti umani e i cambiamenti economici contemporanei. Il progetto – che si avvarrà di una rete internazionale di collaborazioni – lo vedrà anche impegnato come professore ordinario di Economia politica.

Durante la sua lectio magistralis, intitolata “Nuove misure per nuove teorie”, Attanasio ha posto l’accento sulla necessità di innovare metodi e strumenti della ricerca economica per affrontare una realtà in continua trasformazione. Un invito rivolto soprattutto ai giovani ricercatori, chiamati a coniugare rigore scientifico e responsabilità sociale.

A chiudere la cerimonia, l’intervento del rettore Nicola Leone, che ha sottolineato il valore strategico del riconoscimento conferito: «Siamo orgogliosi di accogliere il professor Attanasio tra i nostri dottori di ricerca. È la prova concreta che dalla Calabria si può arrivare ai vertici della ricerca internazionale. Ma ancora più importante è la sua decisione di investire parte del suo futuro all’Unical: un segnale forte del nostro crescente ruolo nella scena scientifica globale. La sua presenza sarà un faro per le nuove generazioni e un esempio di come la scienza possa migliorare il mondo reale».