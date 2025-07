Salvini incontra il Ministro dei Trasporti cinese a Pechino: “Grande interesse per il Ponte sullo Stretto”

Il Vice premier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha incontrato questa mattina a Pechino il Ministro dei Trasporti della Repubblica Popolare Cinese, Liu Wei, per un confronto istituzionale sulle rispettive strategie infrastrutturali.

Durante l’incontro, definito da Salvini “costruttivo”, sono stati affrontati temi centrali come lo sviluppo dell’alta velocità ferroviaria, la mobilità sostenibile e le grandi opere infrastrutturali. Particolare attenzione è stata dedicata al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, che – secondo quanto riportato dal Vice premier – “ha destato grande interesse da parte del governo cinese”.

“È stata un’occasione importante per rafforzare il dialogo bilaterale e per promuovere il nostro Paese – ha dichiarato Salvini –. L’interesse della Cina per le nostre eccellenze ingegneristiche e progettuali apre scenari di collaborazione che vanno oltre le infrastrutture, coinvolgendo anche innovazione e sostenibilità”.

La visita istituzionale a Pechino si inserisce nel più ampio contesto del rilancio delle relazioni Italia-Cina, con un’attenzione particolare agli investimenti, alla cooperazione tecnologica e allo scambio di buone pratiche in ambito infrastrutturale.