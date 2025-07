“Mediarte – Pillole di Cultura” accende i riflettori su artigianalità e formazione: in onda ogni sera su Sicilia 242 TV

Nuova puntata di Mediarte – Pillole di Cultura, il programma televisivo che propone un concentrato di eventi, storie e riflessioni sul mondo culturale e creativo. Al centro della trasmissione di oggi, l’approfondimento sul tema “Artigianalità e Formazione”, con la partecipazione di Cinzia Dori.

Il format, ideato e condotto da Lucio Di Mauro, va in onda ogni giorno alle ore 20:30 sul canale Sicilia 242 TV Nazionale – Canale 242, visibile in tutta Italia anche tramite l’app Sicilia 24. Un’occasione per scoprire volti, esperienze e percorsi del panorama culturale e formativo italiano, con un’attenzione particolare al legame tra tradizione e innovazione.

La realizzazione del programma è curata nei dettagli: riprese e montaggio sono affidati a Franco Tripoli, mentre Cristina collabora alla produzione. Ogni puntata rappresenta un piccolo viaggio nella cultura contemporanea, con uno sguardo alle eccellenze del territorio e alle sfide del presente.

Mediarte si conferma così una finestra quotidiana sull’Italia che crea, pensa e trasmette saperi. Per non perdere le prossime puntate, basta restare sintonizzati sul canale 242, ogni sera alle 20:30.