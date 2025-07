Al via il primo Piano Nazionale per l’invecchiamento attivo: il Governo Meloni apre il confronto con le parti sociali

È stato avviato oggi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il tavolo di confronto per la redazione del primo “Piano Nazionale per l’invecchiamento attivo, l’inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana”. A darne notizia è Maria Teresa Bellucci, Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e deputata di Fratelli d’Italia.

All’incontro hanno preso parte rappresentanti delle parti sociali, degli enti del Terzo Settore e delle categorie professionali del comparto. L’obiettivo del Piano è promuovere una strategia integrata a favore della terza età, capace di orientare le politiche pubbliche a livello nazionale, regionale e locale.

“Si tratta di un traguardo storico – ha dichiarato Bellucci –. Per la prima volta in 79 anni di Repubblica Italiana, il nostro Paese si dota di un documento politico e programmatico per garantire benessere, inclusione e dignità agli anziani”.

Il Piano si inserisce nel più ampio quadro della riforma strutturale dedicata all’invecchiamento attivo e alla prevenzione delle fragilità, avviata dal Governo Meloni. “Continuiamo con determinazione nell’attuazione della riforma in favore della terza età”, ha concluso il Vice Ministro.

L’iniziativa mira a rispondere alle sfide demografiche dell’Italia, uno dei Paesi europei con la più alta percentuale di popolazione anziana, e intende promuovere modelli di partecipazione attiva, supporto alla domiciliarità e valorizzazione del ruolo degli anziani nella società.