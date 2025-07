SEO e intelligenza artificiale: cambia il paradigma, parola di Lucia Isone

“La SEO con l’AI non è il futuro, è il presente”

Dimenticare le vecchie strategie basate unicamente sulle parole chiave: è questo l’invito che arriva da Lucia Isone, consulente web ed esperta di e-commerce e SEO, in un post pubblicato su LinkedIn che sta facendo riflettere molti operatori del settore digitale. L’ottimizzazione per i motori di ricerca sta cambiando volto, spinta da algoritmi sempre più evoluti, capaci non solo di decifrare parole, ma anche di comprendere significati, sfumature e contesti.

Con l’introduzione di strumenti come RankBrain, BERT e soprattutto la nuova Search Generative Experience (SGE) – anche nota come AI Overviews – Google sta ridefinendo le regole del gioco. L’obiettivo? Restituire all’utente la risposta più utile e precisa possibile, non solo quella più rilevante dal punto di vista lessicale. “Non cercano solo la corrispondenza esatta – scrive Isone – ma il significato profondo, il contesto e le sfumature della domanda”.

Contenuti pertinenti, strutturati, autorevoli

Nel nuovo scenario SEO, l’accento si sposta quindi su contenuti di qualità, capaci non solo di rispondere, ma di anticipare i bisogni dell’utente, diventando la “risposta perfetta” che un’AI includerebbe nei suoi riassunti automatici. Per riuscirci, secondo Isone, servono testi approfonditi, autorevoli, strutturati e credibili, in linea con i principi E-E-A-T di Google: Esperienza, Competenza, Autorevolezza e Affidabilità.

L’intelligenza artificiale infatti premia chi riesce a trasmettere valore reale, chi firma i contenuti con esperti del settore e chi garantisce una user experience impeccabile. In questo senso, la SEO diventa sempre più un lavoro editoriale e di posizionamento strategico, molto lontano dalle logiche keyword-centriche che hanno dominato il passato.

Il ruolo del consulente SEO nel 2025

“Il mio compito – afferma Lucia Isone – sarà creare siti che siano autentiche risorse di valore, con contenuti firmati da esperti, supportati da dati e che offrano un’esperienza utente impeccabile”. Un obiettivo ambizioso, che trasforma il lavoro del consulente SEO in quello di un regista della qualità, capace di orchestrare contenuti, design, autorevolezza e funzionalità in un insieme armonico e irresistibile, sia per gli utenti sia per gli algoritmi.

Una visione che trova riscontro anche nei trend globali: nel 2024 e nei primi mesi del 2025, l’introduzione progressiva delle AI Overviews nei risultati di ricerca ha già dimostrato di premiare contenuti approfonditi, multi-autoriali, supportati da fonti attendibili e capaci di trattare un tema in modo esaustivo e comprensibile.

Un cambio di paradigma

In sintesi, il messaggio di Lucia Isone è chiaro: la SEO non è più (solo) una questione di tecnicismi e parole chiave, ma una sfida di contenuto, competenza e valore umano, da affrontare con una visione editoriale e strategica. “La SEO con l’AI – conclude – non è il futuro, è il presente”. E chi non si adatterà in fretta, rischia di restare fuori da un ecosistema digitale in continua e rapida evoluzione.