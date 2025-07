Rotary Next: nuova presidenza, nuovi soci e un gemellaggio internazionale nel segno dell’amicizia

Torino, 4 luglio 2025 – Si è svolta nella suggestiva cornice dell’Esperia Club di Torino una serata particolarmente significativa per il neocostituito Rotary Club Torino Next, nato dalla fusione di due storici club rotariani torinesi. L’occasione è stata il tradizionale passaggio di consegne, che ha segnato l’avvio ufficiale dell’anno rotariano 2025-2026, accompagnato dalla cerimonia di spillatura dei nuovi soci e da un momento di grande valore simbolico e internazionale: il gemellaggio con il Rotary Club di Tirana, alla presenza del suo presidente, Denis Xoxa.

La serata si è aperta con il bilancio del presidente uscente Walter Comello, che ha illustrato i principali successi dell’anno appena concluso, ricordando progetti solidali, borse di studio e attività al servizio della comunità locale. Subito dopo si è tenuto il rito del “passaggio del collare” con il quale la guida del club è passata a Elisa Lombardo, nuova presidente, che ha delineato con passione e visione il programma per il prossimo anno, ponendo al centro sostenibilità, inclusione e relazione attiva con il territorio.

Tra i momenti più importanti della serata, il gemellaggio con il Rotary Club Tirana, che ha sancito l’inizio di una collaborazione internazionale nel nome dei valori rotariani condivisi. Il presidente Denis Xoxa, presente all’evento, ha espresso soddisfazione per questo legame tra Italia e Albania, evidenziando le future sinergie tra i due club in ambiti culturali, formativi e sociali.

A confermare l’importanza dell’evento, anche la presenza di due autorevoli figure del Rotary: l’avvocato Vincenzo Carena e il dottor Felice Invernizzi, governatori dei Distretti 2031, che hanno espresso parole di stima per l’energia e la qualità del lavoro del Torino Next, sottolineando il valore della fusione da cui è nato il club e le prospettive positive che ne derivano.

Un altro momento centrale della serata è stata la consegna del prestigioso riconoscimento “Paul Harris Fellow” a diversi soci che si sono distinti per il loro impegno e la loro dedizione. Tra questi, Giovanni Firera, rotariano di lungo corso, premiato per il suo contributo costante, tra cui l’impegno nell’aprire le porte del club a nuovi membri e nel favorire legami internazionali, come proprio quello con Tirana.

La serata si è conclusa con la spillatura dei nuovi soci, un rito che simboleggia l’ingresso ufficiale nella grande famiglia rotariana e l’assunzione dell’impegno etico e civico che ne deriva. Il convivio finale ha rafforzato il clima di amicizia e collaborazione tra i presenti, segnando un nuovo inizio per il Rotary Club Torino Next, pronto ad affrontare con entusiasmo un anno ricco di progetti e opportunità.

