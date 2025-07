Pino Scianò in diretta su Canale Italia: “Serve una nuova visione per le carceri. E su Alemanno…”

Domani mattina, alle ore 08:30, l’avvocato e opinionista politico Pino Scianò sarà ospite in diretta su Canale Italia, all’interno del programma condotto da Massimo Martire. Un intervento atteso, che promette di toccare due nodi caldi del dibattito nazionale: la condizione del sistema carcerario italiano e il rinnovato protagonismo di Gianni Alemanno sulla scena politica.

Noto per le sue posizioni dirette e per il suo impegno pubblico nel Vibonese, Scianò punterà i riflettori su quello che definisce “uno dei grandi rimos­si della politica contemporanea: la realtà delle nostre prigioni”. Non si tratterà solo di una denuncia, ma di un ragionamento più ampio sull’umanità negata, sul sovraffollamento cronico e su ciò che lo Stato non vede – o non vuole vedere – dietro le sbarre. “Le carceri – anticipa – sono lo specchio di una democrazia: se sono opache, lo siamo anche noi”.

A rendere ancora più atteso il suo intervento, l’annunciato riferimento a Gianni Alemanno, figura centrale nella destra italiana degli ultimi decenni, oggi protagonista di una fase politica inedita tra sovranismo e nuove aggregazioni. Scianò, che da sempre osserva con attenzione i movimenti nell’area identitaria, commenterà il ruolo attuale dell’ex sindaco di Roma, tra eredità passate e prospettive future. Non esclusa, secondo alcune indiscrezioni, una riflessione sull’orizzonte che va disegnandosi a destra in vista delle prossime tornate elettorali.

Il suo intervento sarà preceduto, alle ore 08:00, dalla partecipazione del prof. Bruno Nardo, luminare della chirurgia e punto di riferimento nel panorama sanitario calabrese e italiano.

L’appuntamento è dunque per domani, su Canale Italia: un momento di approfondimento che si preannuncia ricca di spunti, con voci libere, argomenti scomodi e una volontà comune di non voltarsi dall’altra parte.