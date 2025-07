Onori in prestito, silenzi di ritorno: così si tradiscono i migliori interpreti del territorio

In un tempo in cui il racconto delle radici dovrebbe essere affidato a chi le ha vissute, studiate e custodite con dedizione, fa riflettere assistere all’ennesimo esempio di smemoratezza istituzionale.

Ci sono persone che, per anni, hanno dato anima e competenza per restituire dignità a tradizioni locali, memorie popolari e patrimoni immateriali che rischiavano di perdersi. Non lo hanno fatto per gloria, ma per amore verso una cultura che conoscevano profondamente.

Eppure accade che, proprio in un piccolo centro collinare della provincia di Vibo Valentia, uno di questi custodi della memoria venga prima cercato, consultato, quasi celebrato… e poi messo in secondo piano.

Accade che, dopo aver attinto alla sua visione e al suo sapere per costruire un evento, si scelga all’ultimo di fare a meno di lui. Lo si sostituisce con figure improvvisate, prive di legami autentici con il territorio, senza neppure il rispetto di un ringraziamento.

La riconoscenza, si sa, non è di tutti. Ma è paradossale che proprio chi ha contribuito a far riscoprire l’identità di un luogo venga trattato come un estraneo.

La storia, però, non si scrive con l’opportunismo. Le comunità che dimenticano i loro migliori interpreti si impoveriscono due volte: sul piano culturale e su quello umano. Preferiscono lo spettacolo all’approfondimento, il decoro alla sostanza.

E mentre qualcuno si affanna a tagliare nastri, altri continuano a camminare nel silenzio, con coerenza e radici forti. Perché chi semina verità, anche se ignorato per convenienza, lascia tracce che durano più a lungo delle locandine e dei microfoni.