Mariangela Stagnitti in diretta su Canale Italia: una vita al servizio della comunità italiana in Australia

È in diretta in questo momento su Canale Italia Mariangela Stagnitti, figura storica della comunità italiana in Australia. La Stagnitti tra l’altro ha ricevuto anni addietro l’onorificenza di Commendatrice dell’Ordine della Stella d’Italia, conferitale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un premio arrivato a coronamento di oltre trent’anni di impegno costante e concreto a favore degli italiani in Australia, in particolare nel Queensland e nel Northern Territory.

Nata a Brisbane da genitori siciliani, Mariangela Stagnitti è stata a lungo Presidente del Com.It.Es. locale (2000–2021), punto di riferimento per connazionali in cerca di lavoro, casa e integrazione.

Professionista del settore bancario (Mobile Relationship Manager presso Bendigo Bank), ha saputo mettere la sua esperienza al servizio della collettività, coordinando progetti di assistenza sociale, piani di emergenza durante la pandemia e reti di supporto per imprenditrici italo-australiane.

Oggi Mariangela Stagnitti è in collegamento con Massimo Martire per condividere con il pubblico italiano questa importante pagina di vita e di servizio alla comunità.