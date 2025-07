Mediaset rivoluziona l’access prime time: dal 14 luglio “La Ruota della Fortuna” nella fascia di “Striscia la Notizia”

Una svolta epocale nei palinsesti estivi di Canale 5: dopo oltre trent’anni, “Striscia la Notizia” cede temporaneamente il passo a Gerry Scotti e a una nuova versione del celebre quiz televisivo. Pier Silvio Berlusconi: “Per evolvere bisogna sperimentare”

Cambiano i venti in casa Mediaset e lo si capisce da un segnale preciso: per la prima volta dopo oltre trent’anni, “Striscia la Notizia” lascia il suo storico slot nell’access prime time di Canale 5. Al suo posto, a partire da lunedì 14 luglio, debutta una versione completamente rinnovata de La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti. Un cambio di rotta che non è solo simbolico, ma rappresenta una precisa strategia editoriale voluta dall’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, in pieno accordo con Antonio Ricci.

“Per evolvere bisogna sperimentare”, ha dichiarato Berlusconi, sottolineando come ogni scelta derivi da una sinergia creativa e non da imposizioni verticistiche. Una decisione ponderata, che riflette la volontà di rinfrescare il volto serale dell’ammiraglia Mediaset senza rinunciare alle sue radici. Non a caso, a guidare questa transizione è proprio Gerry Scotti, volto storico anche di “Striscia”.

Il programma satirico tornerà regolarmente in onda da novembre, in una collocazione posticipata rispetto agli anni precedenti. Intanto, la staffetta estiva potrebbe diventare un test per un’alternanza più strutturata nel corso della stagione 2025/2026, con un access prime time più fluido e dinamico, in grado di competere meglio con il consolidato successo di “Affari tuoi” su Rai1.

Le novità non finiscono qui. Anche Paperissima Sprint, altra creatura firmata Ricci, cambia rete e si trasferisce su Italia 1, trovando spazio nello slot tradizionalmente occupato dai Simpson, subito dopo Sport Mediaset. Una mossa che segna un rinnovato interesse verso la “rete giovane” del gruppo, con l’obiettivo di rilanciarne il ruolo nel panorama televisivo.

A completare il quadro, il ritorno di Sarabanda in una nuova veste: dal 21 luglio, nella fascia preserale di Canale 5, sarà Enrico Papi a riportare in scena il quiz musicale che ha fatto la storia della TV italiana, promettendo una sfida rinnovata ma fedele allo spirito originale.

Tutte le tessere del mosaico saranno al loro posto l’8 luglio, quando a Cologno Monzese saranno presentati ufficialmente i palinsesti. Ma una cosa è già chiara: per Mediaset è tempo di cambiare pelle. E questa estate potrebbe segnare l’inizio di una nuova era.