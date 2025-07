Lollobrigida al Forum in Masseria: “No al fondo unico UE, serve una PAC più forte e interventi strutturali contro la siccità”

Il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida ha partecipato oggi al Forum in Masseria, evento organizzato dal giornalista Bruno Vespa, dove ha preso parte a un confronto sulle grandi sfide che attendono il settore primario italiano.

Nel suo intervento, Lollobrigida ha ribadito l’opposizione dell’Italia al progetto europeo di un fondo unico per l’agricoltura, definendolo un rischio concreto per la centralità del comparto agricolo e per la tenuta delle risorse a esso destinate. “Diciamo no a un fondo unico che toglierebbe centralità all’agricoltura esponendola al rischio di tagli – ha affermato –. L’Italia guida questa battaglia in Europa da capofila, con l’obiettivo di tutelare i nostri agricoltori”.

Il ministro ha inoltre sottolineato la necessità di riformare la Politica Agricola Comune (PAC), rendendola “più forte e vicina ai bisogni reali del mondo agricolo”, in grado di rispondere con efficacia alle criticità emergenti e alle nuove sfide ambientali e produttive.

Tra i temi affrontati anche quello della siccità, che negli ultimi anni ha colpito duramente l’agricoltura italiana. Lollobrigida ha rivendicato l’azione del Governo in materia, parlando di una “visione strategica” per superare decenni di immobilismo: “Stiamo intervenendo con misure strutturali per contrastare la siccità, finalmente dopo anni di inerzia”.

“In prima linea per dare all’agricoltura italiana il futuro che merita”: con queste parole il ministro ha concluso il suo intervento, confermando l’impegno del Governo a sostenere un settore cruciale per l’economia, la sicurezza alimentare e l’identità del Paese.