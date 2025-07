Tragedia in palestra a Poirino: muore a 22 anni Martina Gillio, colpita da un arresto cardiaco durante l’allenamento

Una giovane vita spezzata improvvisamente durante un allenamento. Martina Gillio, 22 anni, originaria di Chieri e studentessa di Economia all’Università di Torino, è morta dopo essere stata colpita da un arresto cardiaco mentre si trovava in palestra a Poirino, nel Torinese.

Il malore si è verificato mentre la ragazza si allenava nella sala pesi. Il personale della struttura è intervenuto tempestivamente praticando le manovre di rianimazione e utilizzando il defibrillatore in dotazione, ma le condizioni di Martina sono apparse subito gravissime. Trasportata d’urgenza all’ospedale Molinette di Torino, è stata ricoverata in rianimazione e intubata. Dopo 24 ore di agonia, il cuore della giovane ha smesso di battere.

A quanto si apprende, nei locali della palestra non sarebbe presente un sistema di climatizzazione, ma numerose finestre vengono aperte per favorire il ricambio d’aria, soprattutto durante queste giornate di caldo torrido. Il personale del centro, contattato telefonicamente, ha confermato questa modalità di ventilazione.

Sui social della palestra è stato pubblicato un messaggio di cordoglio: “Siamo sconvolti e fortemente provati da ciò che è successo alla nostra Martina. Il centro rimarrà momentaneamente chiuso”.

La tragedia si inserisce in un contesto nazionale segnato da temperature estreme: solo nelle ultime ore si contano diverse vittime legate al caldo, in Sardegna e a Genova, mentre per venerdì è previsto il bollino rosso in venti città italiane.