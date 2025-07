Lutto nel mondo della finanza: è morto Angelo Campani, direttore generale di Credem

Il mondo della finanza è in lutto per la scomparsa di Angelo Campani, direttore generale del gruppo bancario Credem. Campani è deceduto venerdì mattina a causa di un improvviso malore.

In una nota ufficiale, i dipendenti, il consiglio di amministrazione di Credem e di Credemholding, insieme agli azionisti, hanno espresso profondo cordoglio e vicinanza alla moglie, ai figli e a tutta la famiglia di Campani.

Il consiglio di amministrazione è stato convocato per martedì 9 luglio per deliberare in merito alla successione. La banca ha rassicurato che “la continuità operativa del gruppo è garantita dalle deleghe in essere e dal presidio esercitato da tutti i componenti della direzione generale sulle diverse aree aziendali”.

Figura di spicco nel settore bancario, Campani ha ricoperto ruoli di rilievo all’interno del gruppo Credem, contribuendo allo sviluppo e alla solidità dell’istituto emiliano.