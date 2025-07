Londra, prestigioso riconoscimento per l’ingegnere Paolo Carbone: assegnato il Finkelstein Award

Serata di grande emozione per l’ingegnere Paolo Carbone, premiato a Londra con il prestigioso Finkelstein Award dall’Institute of Measurement and Control.

La cerimonia si è svolta nella suggestiva cornice della Royal Institution, celebre non solo per la sua storia scientifica ma anche per custodire ancora oggi il laboratorio di Michael Faraday, uno dei padri dell’elettromagnetismo.

Il riconoscimento celebra contributi eccezionali nel campo della misurazione e del controllo, settore in cui Carbone ha saputo distinguersi a livello internazionale. Paolo Carbone è docente presso l’Università degli Studi di Perugia.