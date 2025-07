Due storie, una passione: Salvatore Paudice e Matteo Palella tra i semifinalisti nazionali di “Primo Passo per Sognare”

Due voci, due percorsi diversi, un sogno comune: arrivare in finale e farsi ascoltare dal grande pubblico. Salvatore Paudice e Matteo Palella sono ufficialmente tra i semifinalisti nazionali del contest “Primo Passo per Sognare” (www.primopassopersognare.it), una delle competizioni più promettenti per giovani talenti della musica in Italia.

Salvatore Paudice: la voce più giovane della semifinale

Nato a Napoli il 2 novembre 2010, Salvatore è il più giovane tra i semifinalisti in gara. La sua passione per il canto è sbocciata sin da piccolo, diventando parte integrante delle sue giornate. Da oltre due anni studia canto, prima alla scuola Sinfonica Records, poi con lezioni private sotto la guida dell’insegnante Giusy Bruno.

Anche se ama esibirsi da solista, Salvatore fa parte del coro della sua scuola e non perde occasione per mettersi alla prova: ogni settimana canta dal vivo durante le serate karaoke in un locale del centro di Napoli. Questa semifinale rappresenta per lui il primo vero palcoscenico importante, un’occasione che vive con entusiasmo per mostrare il proprio talento. Tra i suoi artisti di riferimento spiccano i Queen e Billie Eilish.

Matteo Palella: dalla Colombia a Roma con la musica nel cuore

Matteo Palella, classe 1990, è nato in Colombia ma vive in Italia dal 2009, oggi residente a Roma. Ex fotomodello, ha sempre avuto una forte attrazione per la musica, ma solo recentemente è riuscito a dedicarsi pienamente al canto, complice una serie di difficoltà familiari che lo hanno bloccato per anni.

Da poco più di un anno studia canto con la vocal coach Johanna Pezone e ha già avuto modo di mettersi in mostra partecipando alla manifestazione “Je so Pazzo”. Ora, grazie alla selezione per la semifinale nazionale del contest, ha l’occasione di portare avanti il suo progetto artistico personale e condividere la sua voce con un pubblico più ampio.

Due volti della stessa passione

Salvatore e Matteo rappresentano due generazioni diverse e due percorsi di vita lontani, ma entrambi accomunati dalla voglia di credere nella musica come strumento di espressione e riscatto. La semifinale di “Primo Passo per Sognare” sarà il prossimo banco di prova per questi due artisti emergenti, che porteranno sul palco la loro voce e la loro storia.