“Mia madre è una supereroina”: la dedica dell’imprenditore Gianluca Iannotta a Olga Truocchio commuove i social

Nel giorno del compleanno di sua madre, l’imprenditore campano Gianluca Iannotta ha scelto di condividere sui social un messaggio che è diventato in poche ore un piccolo caso virale: una lettera d’amore e di gratitudine verso Olga Truocchio, definita non solo madre, ma “supereroina travestita da donna”.

“È una regina senza corona che regala amore anche a chi non lo merita”, scrive Iannotta, raccontando con parole semplici ma potenti il legame profondo con la donna che l’ha cresciuto. “Ha affrontato la vita a testa alta, senza mai chiedere nulla in cambio. È il motivo per cui non ho mai mollato”.

Nel post, l’imprenditore non nasconde la complessità di crescere accanto a una figura così forte. “Non perché fosse severa… ma perché era immensa”, confessa. Poi il ricordo della quotidianità: una madre che si svegliava prima di tutti e andava a dormire per ultima, che nonostante le difficoltà trovava sempre la forza per un sorriso, un abbraccio, una parola di speranza. “Quando tutto sembrava andare storto, c’era sempre e solo lei. A tenermi dritto. A ricordarmi chi sono”.

La dedica si chiude con parole che toccano nel profondo: “Ti celebro, mamma. Non solo perché è il tuo compleanno. Ma perché sei la mia ancora, la mia casa, il mio rifugio. Sei l’esempio più puro di amore incondizionato. Sei il motivo per cui oggi sono l’uomo che sono. Ti amo. Auguri. E grazie per tutto. Sempre”.

Un omaggio pubblico che, pur nella sua intimità, ha saputo toccare corde universali, raccogliendo in poche ore centinaia di commenti, condivisioni e messaggi di affetto. Perché dietro il successo di un uomo c’è spesso una donna silenziosa e instancabile: in questo caso, una madre che per suo figlio è molto più che un genitore. È un faro.