Roberto Vannacci lancia una campagna in memoria di Sergio Ramelli: “Quando le chiavi inglesi diventano violenza”

L’europarlamentare Roberto Vannacci ha rilanciato una dura critica contro la violenza politica di matrice sinistra, definendola “una tradizione” radicata nella sinistra italiana. Con un messaggio pubblicato sui social, Vannacci ha annunciato l’avvio di una campagna nazionale per ricordare Sergio Ramelli, giovane militante di destra ucciso nel 1975, in occasione del suo compleanno.

“La violenza di chi vuole ‘spaccare la testa’ a chi non la pensa come loro affonda le radici nelle tradizioni della sinistra nazionale”, ha scritto l’europarlamentare. La campagna invita a commemorare Ramelli in tutte le città, soprattutto in quelle che gli hanno dedicato luoghi o vie pubbliche.

Vannacci ha inoltre esortato i cittadini a condividere e diffondere il messaggio per mantenere viva la memoria di Ramelli e denunciare le violenze politiche di ieri e di oggi.