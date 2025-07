Napoli. “Primo passo per sognare” entra nel vivo: riflettori puntati su Criphia e I Babols, due dei semifinalisti dell’edizione 2025

Il contest nazionale “Primo passo per sognare”, dedicato ai giovani talenti della musica italiana, entra nel vivo con l’annuncio dei semifinalisti dell’edizione 2025. Un’iniziativa che continua a guadagnare consensi e visibilità a livello nazionale, offrendo una piattaforma autentica, formativa e concreta per artisti emergenti provenienti da tutta Italia. Tra le voci già pronte a calcare i palchi della semifinale, spiccano due nomi molto diversi tra loro, ma uniti dalla stessa energia e voglia di raccontarsi attraverso la musica: Sophia Cristalli, in arte Criphia, e il duo I Babols.

Criphia, la giovanissima voce di Roma che sogna in spagnolo

Classe 2007, romana, talento naturale e già in cammino da diversi anni, Sophia Cristalli – che ha scelto il nome d’arte Criphia – è una delle protagoniste più giovani di questa edizione. Nata il 20 novembre a Roma, Sophia si avvicina alla musica in tenerissima età: a quattro anni inizia a cantare con naturalezza e passione, mentre a sei intraprende lo studio del pianoforte classico, strumento che la accompagnerà fino all’adolescenza. È proprio a undici anni che avviene una svolta: Sophia sceglie di immergersi nel pianoforte moderno, esplorando i colori del blues e del jazz e lasciandosi ispirare da brani contemporanei, senza mai abbandonare la sua vocazione più autentica, quella per il canto.

Determinata e curiosa, Criphia si forma artisticamente anche grazie alla guida della vocal coach Johanna Pezone, entrando a far parte della JP Vocal Studio Academy, fucina di giovani promesse della musica. La scelta del suo nome d’arte è il riflesso di questa creatività istintiva: un gioco tra le lettere del suo nome e cognome – “Cri” da Cristalli e “Phia” da Sophia – che genera “Criphia”, una firma originale che la rappresenta appieno.

Nonostante la giovane età, Sophia scrive anche in lingua spagnola, dimostrando versatilità linguistica e una precoce sensibilità artistica. I suoi riferimenti musicali spaziano dall’hip hop italiano – Nayt, MadMan, Massimo Pericolo – fino ai grandi nomi del pop internazionale come Rihanna e Lady Gaga, che l’hanno avvicinata allo stile drill, ricco di ritmo e intensità espressiva.

La sua partecipazione a Primo passo per sognare è un’occasione importante, ma anche il naturale proseguimento di un percorso iniziato presto e portato avanti con dedizione. Per il pubblico sarà un’occasione preziosa per ascoltare una voce nuova e profonda, che nonostante l’età porta con sé un’identità musicale già chiara e matura.

I Babols: tra dark pop, ironia e sperimentazione

Completamente diverso ma altrettanto originale è il percorso de I Babols, duo alternativo formato da Dorotea Fossile (nata il 28 maggio 1997) e Luca Romano (nato il 16 luglio 1995), entrambi romani. La loro storia inizia quasi per gioco, grazie a una passione condivisa per la musica e a una connessione umana e artistica che si è rafforzata negli anni. Anche loro sono cresciuti artisticamente sotto la guida di Johanna Pezone, che ha saputo riconoscere e coltivare il loro stile fuori dagli schemi.

Nel 2021 arriva il primo singolo autoprodotto, “Ba babols”, brano che getta le basi del loro universo musicale: un mix di suoni dark pop, atmosfere elettroniche e testi che oscillano tra profondità e leggerezza. Nel 2022 pubblicano “Alice”, un brano selezionato per un programma televisivo in onda su Rai 2, segno che il loro approccio sta iniziando a colpire anche il pubblico mainstream.

Il 2023 li vede protagonisti alle selezioni di X Factor con il brano “Funamboli”, andato poi in onda in una delle puntate del noto talent show. Sempre nello stesso anno partecipano ad Area Sanremo con “Danza gitana”, portando il loro stile visionario e teatrale su un palco prestigioso e ricco di storia.

Nel 2024 si confermano tra i semifinalisti di “Una voce per San Marino” con il brano “Balla balla”, continuando a espandere il proprio pubblico e affinare la propria cifra stilistica. I Babols fondono esperienze personali, emozioni e riflessioni in testi che sanno essere tanto introspettivi quanto leggeri, grazie anche a una vena ironica che li rende riconoscibili nel panorama musicale emergente.

L’arrivo tra i semifinalisti di Primo passo per sognare rappresenta per loro l’ennesima tappa di un percorso coerente e in crescita, ma anche una nuova occasione per portare la loro musica a un pubblico ancora più vasto.

Un contest che sa valorizzare il talento

Creato con l’obiettivo di offrire una vera opportunità ai giovani artisti italiani, “Primo passo per sognare” non è solo una vetrina, ma un percorso fatto di incontri, formazione e confronto. Ogni edizione è accompagnata da una serie di appuntamenti che permettono ai partecipanti di crescere artisticamente, mettersi alla prova, e costruire le basi di un futuro nel mondo della musica.

Con il supporto di professionisti del settore, vocal coach, autori, produttori e musicisti, i semifinalisti hanno l’opportunità di perfezionare i propri brani, ricevere feedback e affrontare l’esperienza del palco in modo consapevole. Per il pubblico, invece, il contest diventa un’occasione per scoprire volti nuovi, ascoltare proposte musicali autentiche e appassionarsi a storie che parlano di sogni, impegno e passione.

Sguardi puntati sulla semifinale

Criphia e I Babols sono solo due delle voci protagoniste della semifinale 2025, ma le loro storie raccontano bene lo spirito di questo contest: la capacità di unire generazioni diverse, approcci musicali eterogenei e un unico grande desiderio, quello di esprimersi attraverso la musica. Entrambi rappresentano la ricchezza del panorama emergente italiano: da una parte una giovanissima artista con il fuoco creativo dell’adolescenza e una maturità sorprendente; dall’altra un duo rodato e in continua evoluzione, che mescola stili e contenuti con coraggio e ironia.

In attesa della finale, il pubblico potrà seguire il percorso dei semifinalisti attraverso i canali ufficiali del contest (www.primopassopersognare.it), scoprendo giorno dopo giorno le performance, le emozioni e le novità di questa edizione che promette scintille.

Il “primo passo” è fatto. Ora non resta che sognare.