Roberto Baggio ambasciatore d’eccellenza al Summer Fancy Food di New York: entusiasmo per il Divin Codino al Padiglione Italia

Accolto dall’entusiasmo di tantissimi appassionati e operatori del settore, Roberto Baggio è stato protagonista d’eccezione al Summer Fancy Food 2025, uno degli appuntamenti più prestigiosi al mondo dedicati all’agroalimentare. In qualità di Ambassador della Lega Serie A, la leggenda del calcio italiano ha inaugurato ufficialmente il Padiglione Italia, partecipando al simbolico taglio del nastro.

Al fianco di Baggio, nel momento inaugurale, erano presenti il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, il Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, il Presidente dell’Agenzia ICE Matteo Zoppas, il Presidente della Specialty Food Association Bill Lynch e Donato Cinelli, organizzatore del Padiglione Italia. Per la Lega Serie A è intervenuto anche Michele Ciccarese, direttore commerciale e marketing.

Dopo la cerimonia, Baggio ha visitato gli stand delle aziende italiane presenti in fiera, ricevendo ovunque manifestazioni di calore e ammirazione. Una presenza, la sua, che ha ulteriormente valorizzato la missione italiana negli Stati Uniti, tra promozione del Made in Italy e diplomazia sportiva.

“Grazie a tutti per avermi dato la possibilità di essere qua – ha dichiarato Baggio – sono molto felice di essere in mezzo a tante eccellenze italiane che hanno portato l’Italia a ottenere tanti risultati. Ringrazio il Ministro Lollobrigida e Matteo Zoppas per avermi dato questa possibilità e auguro a tutti le migliori fortune”.