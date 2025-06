Incendio tra Fontanelle di Bardano e Castel Viscardo: in azione vigili del fuoco ed elicottero

Un vasto incendio è divampato questa mattina, intorno alle 11, in un’area boscata e di sterpaglie tra Fontanelle di Bardano e Castel Viscardo, in provincia di Terni. Le fiamme si sono propagate rapidamente, complice la vegetazione secca e le alte temperature.

Sul posto sono prontamente intervenute due squadre dei vigili del fuoco, provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento di Orvieto, impegnate da ore nelle operazioni di spegnimento. Per contenere il rogo, si è reso necessario anche l’intervento di un elicottero dei Vigili del Fuoco, che sta effettuando lanci mirati d’acqua dall’alto.

Le operazioni sono ancora in corso e l’area interessata è stata circoscritta per motivi di sicurezza. Al momento non si segnalano danni a persone o abitazioni, ma la situazione resta sotto stretta osservazione da parte delle autorità.