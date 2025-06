Spello si trasforma in città digitale e inclusiva: arriva il D-Village con robot, droni, cultura e sostenibilità

Spello, uno dei borghi più affascinanti dell’Umbria, diventa per due giorni il cuore pulsante dell’innovazione digitale e dell’inclusione sociale. Il 4 e 5 luglio, il centro storico ospiterà la nona edizione del Social Hackathon Umbria che quest’anno propone un’edizione speciale: il D-VILLAGE, un vero e proprio “villaggio della diversità” dove tecnologia, cultura, natura e comunità si incontrano per riflettere e agire sui temi della neuro, bio e socio-diversità.

Arrivano da Europa, Asia e Africa oltre 300 partecipanti – tra studenti, esperti, creativi e appassionati – per prendere parte a un programma ricco di eventi gratuiti, pensati per tutte le età. Il Comune di Spello ha messo a disposizione spazi strategici della città per offrire un’esperienza diffusa e coinvolgente tra arte, storia e innovazione.

Tra le attività in programma:

Robot Arena ai Giardini Pubblici , dove adulti e bambini potranno interagire con robot e dispositivi intelligenti;

, dove adulti e bambini potranno interagire con robot e dispositivi intelligenti; Escape Room in realtà virtuale presso la Villa dei Mosaici, che catapulterà i partecipanti nella Spello dell’antica Roma, grazie alla collaborazione con l’Associazione Hispellum e l’Istituto Pantheon;

presso la Villa dei Mosaici, che catapulterà i partecipanti nella Spello dell’antica Roma, grazie alla collaborazione con l’Associazione Hispellum e l’Istituto Pantheon; Voli con droni di ultima generazione e passeggiate del benessere a Vallegloria, lungo l’antico acquedotto romano, a cura dell’associazione Vi.Va. di Assisi;

e passeggiate del benessere a Vallegloria, lungo l’antico acquedotto romano, a cura dell’associazione Vi.Va. di Assisi; Mostra mercato e degustazioni presso l’ex ASL di Sant’Andrea, con prodotti locali offerti dal Consorzio AVO e dal Parco Agroalimentare 3A dell’Umbria;

presso l’ex ASL di Sant’Andrea, con prodotti locali offerti dal Consorzio AVO e dal Parco Agroalimentare 3A dell’Umbria; Incontri culturali e racconti dal mondo nella suggestiva Piazzetta delle Logge, organizzati da Ars Mundi APS, insieme alla mostra fotografica “Magia di un Abbraccio – Percorsi di inclusione e rinascita” firmata da Federico Durante e Alessandra Baduel.

Grande attenzione anche al mondo dell’animazione e dell’educazione. Presso il Palazzo Comunale, artisti ungheresi del collettivo Primanima guideranno un laboratorio di stop-motion, mentre due workshop esploreranno il tema delle disuguaglianze educative e della neurodiversità nel lavoro.

Il D-VILLAGE è un’occasione per scoprire la bellezza di Spello in una chiave nuova, digitale ma radicata nel territorio, e per riflettere insieme su un futuro più equo, sostenibile e accessibile.

L’evento è promosso dall’Agenzia Formativa EGInA, dall’Associazione CRHACKLAB Foligno 4D e dalla start-up Screen2Soul, con il patrocinio della Regione Umbria, del Comune di Spello, dell’ASviS, dell’Agenzia Italiana per la Gioventù e del Consiglio Nazionale dei Giovani.

Per info e iscrizioni agli eventi (alcuni a numero limitato):

📞 0742 21233

📧 [email protected]

🌐 socialhackathonumbria.info

Facebook: @SHUMBRIA

Instagram: @social_hackathon_umbria

Spello è pronta a dimostrare che un piccolo borgo può parlare al mondo, unendo storia, innovazione e inclusione.