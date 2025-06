Vibo Valentia celebra Tony Murmura: al via la “Giornata della Memoria e della Vibonesità” e l’intitolazione di Largo Senatore Antonino Murmura

Sarà una giornata all’insegna della memoria e dell’identità vibonese quella in programma lunedì 30 giugno a Palazzo Gagliardi, con inizio alle ore 10. L’occasione è la “Giornata della Memoria e della Vibonesità”, evento promosso dall’associazione storico-culturale Ali di Vibonesità, che intende rendere omaggio alla figura del Senatore Tony Murmura, tra i protagonisti più significativi della vita politica e civile della città.

Cuore della cerimonia sarà l’intitolazione ufficiale del già “Largo Gagliardi” – lo spazio antistante la Casa Museo della famiglia Murmura in Piazza Garibaldi – che da lunedì porterà il nome di “Largo Senatore Antonino Murmura”. Un atto simbolico e fortemente evocativo, voluto per riaffermare il legame profondo tra la città e uno dei suoi figli più illustri.

L’iniziativa vedrà la partecipazione delle principali autorità civili e religiose: dopo i saluti del Prefetto Anna Aurora Colosimo, del Presidente della Provincia Corrado Landolina (che nei mesi scorsi ha già intitolato a Murmura la Sala del Consiglio Provinciale a Palazzo ex Enel) e del Vescovo Attilio Nostro, prenderà la parola il sindaco Enzo Romeo, incaricato di tracciare il profilo umano e politico dello statista vibonese. A concludere la prima parte della cerimonia sarà l’intervento di Maria Folino Murmura, presidente della Fondazione “Antonino e Maria Murmura”, che ringrazierà i presenti prima del trasferimento in Piazza Garibaldi per la scopertura della nuova targa toponomastica.

Numerosa la partecipazione annunciata da parte di ex sindaci, amministratori locali e cittadini, insieme al Gonfalone della Provincia e ai primi cittadini di tutta l’area vibonese. A fare da cornice all’evento anche la presenza della Vibonese Calcio, guidata dallo storico presidente Pippo Caffo, a testimonianza del legame tra Murmura e la squadra della città.

Durante l’appuntamento sarà inoltre presentato il progetto dell’“Albo della Memoria”, promosso da Ali di Vibonesità, presieduta dal giornalista Giuseppe Sarlo, che si propone di raccogliere e tramandare le storie dei più valorosi cittadini vibonesi, a partire proprio da Tony Murmura, a cui sarà dedicata la prima “pagina”. Il progetto si articolerà in una serie di eventi e giornate di studio previste a partire dal prossimo autunno.

L’evento, sostenuto da Comune, Provincia e dallo sponsor ufficiale Salvatore Franzè, vuole essere non solo un tributo al passato, ma anche un’occasione di riflessione sull’identità collettiva e sul valore della memoria come strumento di coesione sociale e crescita culturale.