Monte Poro DOP, il Consorzio si presenta: valorizzazione del territorio e sviluppo sostenibile

Il Consorzio Pecorino del Monte Poro DOP ha ufficialmente debuttato con un evento di presentazione ospitato nella sala Murmura della Camera di Commercio di Vibo Valentia. L’iniziativa ha celebrato un prodotto simbolo dell’eccellenza agroalimentare calabrese, puntando i riflettori sulle opportunità di crescita economica e sostenibile che ruotano attorno alla filiera del pecorino vibonese.

Cuore della giornata è stato il convegno “Dal pascolo alla tavola”, un momento di confronto su tutela, valorizzazione e tracciabilità. Tra i relatori, Vitaliano Papillo, presidente del GAL Terre Vibonesi e promotore dell’intero progetto; Vincenzo Peretti dell’Università Federico II di Napoli, che ha illustrato la biodiversità nella produzione sostenibile; il Luogotenente Cristofalo Simone del Nucleo Tutela Agroalimentare di Reggio Calabria, intervenuto sul tema della tracciabilità normativa; e Domenico Cocciolo dell’ASP di Vibo Valentia, che ha richiamato l’attenzione sull’importanza del controllo di filiera e del benessere animale.

Tra le autorità presenti: Vincenzo Vinci, presidente del Consorzio; Filippo Pietropaolo, vicepresidente della Regione Calabria; Gianluca Gallo, assessore regionale all’Agricoltura; Rosario Varì, assessore allo Sviluppo Economico; e la vicesindaca di Vibo Valentia, Loredana Pileggi.

Il ruolo strategico del GAL Terre Vibonesi

Protagonista silenzioso ma determinante nella nascita del Consorzio è stato il GAL Terre Vibonesi, che ha investito in termini di visione strategica e risorse, accompagnando la costruzione di una filiera capace di trasformare un prodotto tipico in volano di crescita. “Il riconoscimento DOP è la certificazione di una vocazione territoriale per il cibo buono e di qualità”, ha ricordato Papillo.

Show cooking e degustazioni

La giornata si è conclusa con uno show cooking allestito nel chiostro del Valentianum, con protagonisti il campione mondiale di pizza Francesco Fortuna e gli chef della Fatti di Farina Pizza Academy, che per l’occasione hanno creato il “PanPoro” e le “Brebis Méditerranée”. Le degustazioni hanno messo in risalto la versatilità gastronomica del Pecorino Monte Poro DOP, protagonista di antipasti, primi piatti, dolci e finger food.

Le dichiarazioni

Vincenzo Vinci, presidente del Consorzio, ha sottolineato: “Il Pecorino del Monte Poro è un prodotto di nicchia che merita di essere posizionato come eccellenza, sia a livello nazionale che internazionale. Il nostro lavoro sarà quello di promuoverlo, valorizzarlo e costruire una filiera solida e competitiva”.

Gianluca Gallo, assessore regionale all’Agricoltura, ha evidenziato il valore identitario del prodotto: “Questo pecorino è un marcatore culturale del territorio. È anche leva di turismo esperienziale e ambientale. Per questo, è fondamentale sostenere gli allevatori, il primo anello di una filiera che può generare sviluppo”.

Con la nascita del Consorzio, il Pecorino del Monte Poro DOP si prepara ora a diventare ambasciatore di un territorio che punta su qualità, autenticità e radicamento identitario.