Vibo Valentia. “Un libro al mese” emoziona Palazzo Marzano: la poesia come balsamo dell’anima

Un incontro che ha lasciato il segno, nel vero senso della parola. È quanto accaduto a Palazzo Marzano a Vibo Valentia durante il penultimo appuntamento del ciclo culturale “Un libro al mese: Visti da vicino”, con l’incontro dal titolo “Segni nel tempo”. Un’esperienza che, nelle parole di Angela Messina, è stata “un balsamo psicologico”.

Protagonista della serata, la poesia nella sua forma più pura e coinvolgente. A guidare il pubblico in questo viaggio emotivo, alcune delle liriche più evocative del poeta e scrittore Vladimiro Forlese, capaci di generare un vero e proprio scambio emotivo con chi ascoltava. Non la poesia che crea emozione, ma l’emozione che trova la sua forma nella poesia, in un processo inverso e potente che – come afferma Messina – “quando accade, segna il compimento autentico del poetare”.

Le parole hanno incontrato le emozioni, le hanno accolte, ordinate, interpretate. Versi che hanno permesso agli animi di rivelarsi senza traumi, cullati dal ritmo e resi universali dal significato. “Vivere è entrare in relazione”, ha sottolineato ancora Messina, “e la poesia, nella sua forma più raffinata, è il mezzo più nobile per comunicare e creare reciprocità”.

Una serata densa di riflessioni, emozioni e autenticità, che ha ricordato a tutti i presenti – fisici o spirituali – quanto la cultura, quando è condivisa con sincerità, possa diventare esperienza comune, specchio della nostra umanità e strumento per esserci.

“Sì, io c’ero”, conclude la testimone. “Non solo fisicamente, ma con l’anima, insieme all’espressione più bella della nostra comune aspirazione: essere per esserci”.