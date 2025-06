Perugia Music Fest, omaggio a Beethoven con UmbriaEnsemble alla Sala dei Notari

Mercoledì 25 giugno, ore 18, Sala dei Notari – XIX Edizione del Perugia MusicaFest

Si chiude con un omaggio a Beethoven il mese di giugno per UmbriaEnsemble, protagonista di un concerto intitolato “L’alba del Romanticismo musicale”, in programma mercoledì 25 giugno alle ore 18 presso la Sala dei Notari di Perugia, nell’ambito della XIX Edizione del Perugia MusicaFest, diretto da Ilana Vered e Peter Hermes.

Il concerto sarà un viaggio attraverso l’eredità e le influenze beethoveniane nel Romanticismo nascente, con in programma opere di Bach, Schubert e ovviamente Beethoven, eseguite da Luca Ranieri (viola), M. Cecilia Berioli (violoncello) e dal celebre pianista statunitense Jean-David Coen, specialista del repertorio beethoveniano, già docente a Yale, alla Julliard School e artista residente presso la Willamette University.

Apre il programma la Fantasia Cromatica e Fuga BWV 903 di Johann Sebastian Bach, seguita dalla Sonata per Arpeggione e Pianoforte di Franz Schubert, per culminare con la Sonata op. 69 di Ludwig van Beethoven, composta nello stesso periodo delle celebri Sinfonie Quinta e Sesta.

Il concerto si inserisce nel più ampio progetto “Beethoven riscrive Beethoven”, ideato da UmbriaEnsemble e recentemente presentato in Italia e Spagna, che esplora l’opera del compositore tedesco in una veste inedita: quella di arrangiatore di sé stesso. Il progetto si prepara a diventare un CD, registrato nel Castello di Postignano, nella mistica quiete della Valnerina.

Tra le opere in programma del progetto discografico, spiccano il celebre Settimino op. 20 rielaborato in Trio (op. 38), e il Notturno op. 42, nato da una trascrizione della Serenata per archi op. 8. Due esempi di come Beethoven sapesse reinventare il proprio linguaggio, adattandolo a nuove formazioni e mettendosi in gioco nel confronto con sé stesso.

Un concerto che celebra Beethoven in tutta la sua complessità: ponte tra Classicismo e Romanticismo, innovatore, maestro del contrappunto e artefice di una musica che, a distanza di secoli, continua a interrogare e ispirare.