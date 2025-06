Loreto. Festa per gli anniversari di sacerdozio di tre Frati Cappuccini: 50 anni per fra Mario Traini, 25 per fra Caioni e fra Settembri

Con una solenne celebrazione presso la Basilica della Santa Casa di Loreto, i Frati Minori Cappuccini delle Marche hanno festeggiato con grande gioia gli anniversari di sacerdozio di tre loro confratelli: fra Mario Traini, al cinquantesimo anno di ministero, e fra Filippo Caioni e fra Giuseppe Settembri, entrambi nel venticinquesimo anno di ordinazione sacerdotale.

L’evento è stato occasione di profonda gratitudine e raccoglimento, nel segno della continuità del servizio pastorale svolto con dedizione, sapienza spirituale e spirito di accoglienza. I tre frati sono stati ricordati come punti di riferimento per le comunità in cui hanno operato, testimoni autentici del Vangelo e del volto buono del Padre celeste.

Numerosi fedeli e confratelli hanno partecipato alla liturgia, manifestando affetto e riconoscenza per il cammino spirituale compiuto dai tre religiosi. “Ringraziamo il Signore per il dono della loro vita e per il ministero sacerdotale che svolgono con grande dedizione – hanno commentato i Frati Cappuccini delle Marche – Il Signore li benedica e li accompagni ancora nel mostrare al mondo la bellezza del servizio evangelico”.

La giornata si è conclusa con momenti di fraternità e condivisione, nel segno della gioia e della gratitudine per un cammino che continua.