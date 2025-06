Incendio a Deruta, evitata la tragedia grazie all’intervento di un Vigile del Fuoco in congedo

Attimi di paura nella mattinata di domenica 22 giugno nei pressi dell’uscita Deruta Nord della E45, dove un incendio è divampato all’esterno di un supermercato, coinvolgendo materiali accatastati nel piazzale. Le fiamme, alimentate dal caldo e dal materiale infiammabile presente, minacciavano di propagarsi rapidamente all’interno della struttura commerciale e agli edifici adiacenti.

A fare la differenza è stato il tempestivo intervento del caporeparto dei Vigili del Fuoco in congedo, Marsilio Palermi, già in servizio presso il Comando di Perugia. Palermi, che si trovava casualmente nei pressi dell’area al momento dell’incendio, ha notato il fumo e non ha esitato a intervenire. Con grande sangue freddo e competenza, ha contenuto l’avanzata delle fiamme, riuscendo ad evitare che queste si estendessero agli interni del supermercato, dove avrebbero potuto provocare danni ben più gravi.

Determinante anche il supporto di una pattuglia della Polizia Stradale del Distaccamento di Todi, in transito lungo la E45. Gli agenti, vedendo la colonna di fumo, si sono immediatamente portati sul posto, collaborando alle prime operazioni di messa in sicurezza e fornendo supporto al caporeparto Palermi.

Pochi minuti dopo sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale, che hanno preso in carico le operazioni di spegnimento e bonifica dell’area. Grazie al coordinamento tra le diverse forze in campo e alla prontezza dell’ex vigile del fuoco, l’incendio è stato circoscritto rapidamente, senza conseguenze per le persone e senza danni agli interni della struttura commerciale.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha espresso pubblicamente la propria gratitudine a Marsilio Palermi, sottolineando lo spirito di servizio che continua a distinguere anche al di fuori dell’attività operativa. Un esempio di senso civico e dedizione che rappresenta con onore l’intera categoria.