Milano capitale dell’export: torna “Go International”, la fiera dei servizi per l’internazionalizzazione delle imprese

Dal 17 al 18 settembre 2025 all’Allianz MiCo, imprese italiane a confronto con operatori esteri da Africa e America Latina. Incontri B2B, workshop e focus Paese per rafforzare il Made in Italy nel mondo.

L’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane torna al centro dell’agenda con Go International, la manifestazione fieristica dedicata ai servizi per l’export in programma a Milano il 17 e 18 settembre 2025 presso Allianz MiCo – Gate 3.

Organizzata da Trade Events e Aice (Associazione Italiana Commercio Estero), la fiera rappresenta un appuntamento strategico per le aziende che vogliono espandere la propria presenza sui mercati esteri. L’obiettivo dichiarato è semplice quanto ambizioso: mettere in contatto diretto la domanda e l’offerta di servizi per l’internazionalizzazione, favorendo relazioni commerciali concrete e durature.

La due giorni milanese ospiterà operatori selezionati provenienti da paesi chiave dell’Africa (tra cui Algeria, Egitto, Kenya, Tunisia, Mozambico, Etiopia, Marocco, Libia) e dell’America Latina (Brasile, Messico, Colombia, Argentina, Cile). Un’occasione preziosa per le imprese italiane, che potranno partecipare a incontri B2B programmati, workshop tematici e country presentation volte ad approfondire i contesti economici locali, le opportunità di business, gli strumenti di supporto all’export e i rischi da evitare.

Focus sui mercati emergenti

Il 17 settembre sarà dedicato al continente africano, sempre più centrale negli equilibri commerciali globali. In agenda la cerimonia di apertura, la presentazione ufficiale delle delegazioni estere e numerosi incontri e workshop sul tema “Focus Africa”.

Il 18 settembre si guarda invece al Sud America con “Focus America Latina”, giornata che vedrà protagonisti rappresentanti istituzionali e imprenditoriali di alcuni dei mercati più dinamici della regione.

Comunicazione e reputazione digitale come leva per l’export

Tra i media partner dell’evento figurano Interiorissimi, magazine specializzato in design, innovazione e PMI, e Agenzia Digitale Italiana (ADI), realtà con oltre 20 anni di esperienza nella comunicazione d’impresa orientata all’export.

«Crediamo fortemente che l’innovazione digitale e la qualità della comunicazione aziendale siano strumenti fondamentali per valorizzare il Made in Italy sui mercati internazionali», afferma Giovanni Firera, presidente di ADI, già responsabile della comunicazione dell’INPS Piemonte e da anni attivo nella promozione delle PMI italiane. «Go International rappresenta un’opportunità concreta per far decollare il business delle imprese, mettendo in rete professionalità, esperienze e nuove visioni di sviluppo».

Una piattaforma per creare sinergie reali

Grazie alla partecipazione di buyer, delegazioni estere, esperti di mercati internazionali e professionisti della comunicazione, Go International si conferma come uno spazio aperto alla collaborazione tra pubblico e privato, utile a rafforzare la competitività delle aziende italiane in settori strategici.

