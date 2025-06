Perugia. “VenerDiretta” verso il finale di stagione: ospite la rapper VDV con il nuovo singolo “Misoginia”

Penultima puntata di stagione per VenerDiretta, il format radiofonico di Primantennafm che ogni settimana accende i microfoni sul mondo della musica emergente. Questa sera il programma ospiterà una voce giovane ma già riconoscibile nel panorama rap italiano: Veronica Del Vecchio, in arte VDV.

Artista dalla personalità intensa, VDV si distingue per un approccio al rap che coniuga l’energia urbana del genere con una solida base di cultura musicale tradizionale. Nei suoi brani, la parola resta al centro: i testi sono per lei lo strumento principale per comunicare emozioni, esperienze e riflessioni, con l’obiettivo dichiarato di coinvolgere e far pensare chi ascolta.

Durante la puntata, VDV presenterà in anteprima Misoginia, il suo nuovo singolo. Un brano dal titolo provocatorio che, come anticipato dall’artista, si propone di affrontare tematiche attuali e delicate, portando avanti una narrazione personale e consapevole. Ma l’incontro con il pubblico radiofonico sarà anche l’occasione per un viaggio più ampio nel suo percorso musicale: dagli esordi alla costruzione di una propria identità artistica, passando per influenze, contaminazioni e prospettive future.

Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di rap, ma anche per chi è curioso di scoprire nuove voci capaci di raccontare il presente con autenticità.